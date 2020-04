Els sindicats d'educació diuen que "no n'hi ha prou" amb les mesures contemplades als pressupostos

Educació . Aules virtuals per continuar en contacte alumnes i professors. Professora de l'escola Montserrat conectada amb alumnes. | Particular

Sis sindicats que representen el professorat han emès aquest dissabte un comunicat conjunt en el qual consideren que "no n'hi ha prou" amb les mesures aprovades durant el debat dels pressupostos. Les associacions de treballadors consideren que cal una aposta clara pels serveis públics i la reversió immediata de les retallades i les privatitzacions que pateixen. Tot i que celebren que s'hagi reduït l'horari de permanència a secundària a un màxim de 24 hores, lamenten no haver aconseguit altres reivindicacions com la reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys, l'assoliment del primer estadi als 6 anys, el retorn a l'horari lectiu de 23 i 18 hores a primària i secundària respectivament o la baixada de ràtios.

Els sindicats Ustec·STEs, CCOO, UGT, Intersindical-CSC, Sindicat de Professors de Secundària (Aspecp-SPS) i CGT també han mostrat el seu malestar perquè no s'ha derogat el decret de plantilles. Pel que fa a l'estabilització del personal docent i no docent i la millora de les seves condicions laboral, lamenten que només han aconseguit un "compromís per a finals del curs 2022-23". "Esperem que el facin efectiu no més tard d'aquesta data i que aquesta estabilització es faci de forma justa pels companys i companyes que porten anys prestant serveis per al Departament", expliquen tot detallant que "aquest compromís s'ha aconseguit malgrat l'oposició de JuntsxCat i ERC".

Els sindicats d'educació agraeixen que C's i la CUP "hagin votat favorablement" a totes les seves propostes.