De les 9.492 morts per Covid a Catalunya, 549 han estat al domicili, segons les funeràries

El total de morts per coronavirus registrats per les funeràries a Catalunya arriba als 9.492, amb 306 noves defuncions aquest divendres, 24 d'abril, segons el Departament de Salut. Són 170 més que l'increment de l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 47.633 positius i n'hi ha 92.889 de possibles. La xifra global és de 140.522 (6.661 més que dijous).

De les 9.492 morts, 2.711 han estat en una residència (90 més), 549 al domicili (6 més) i 108 en un sociosanitari (3 més). La resta són morts en hospitals o no classificables per manca d'informació. Fins ara han mort en un centre hospitalari 5.558 persones, 162 més que dijous. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals, i això pot provocar desajustos.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.426 persones han estat ingressades de gravetat, 13 més que ahir; actualment són 902, 424 menys que fa 24 hores. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 27.075 altes hospitalàries, 1.091 més que fa un dia.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.758 són professionals sanitaris, 1619 més que dimecres, mentre que 5.814 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 263 més que ahir.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 9.535 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus (431 més que dijous) i 18.372 són casos sospitosos (1.273 més). Fan un total de 27.907, 1.7046 més que dijous.

A l'àrea metropolitana de Barcelona han mort 7.303 persones, entre positius i sospitosos, 4.476 en hospitals i 2.119 en residències geriàtriques, a més de 419 en domicilis. A les comarques centrals han mort 1.118 persones en total, 459 en hospitals i 362 en residències. Al Camp de Tarragona s'han comptabilitzat 303 morts, 149 en hospitals i 84 en residències, mentre a les Terres de l'Ebre es mantenen les 37 defuncions, 10 en hospitals, 6 en residències, 6 en domicilis i 15 sense classificar. A Lleida es comptabilitzen 179 morts, 148 en hospitals i 25 en residències, mentre a l'Alt Pirineu i l'Aran segueixen amb 30 morts, 23 en hospitals i 4 en residències. A Girona, dels 522 morts, 293 són en hospitals i 111 en residències.

Pel que fa als positius, a Barcelona n'hi ha hagut 34.205, més 62.726 sospitosos, mentre a la Catalunya Central hi ha 4.050 positius confirmats i 8.267 sospitosos. Al Camp de Tarragona hi ha 1.604 positius i 4.9142 sospitosos, i a les Terres de l'Ebre hi ha 189 confirmats i 1.612 sospitosos. A Lleida es compten 1.661 positius confirmats i 3.761 sospitosos, i al Pirineu i l'Aran hi ha 328 positius i 763 sospitosos. Finalment, a Girona, hi ha 4.438 positius i 9.832 sospitosos.

D'aquests casos, Barcelona en té 6.654 de confirmats en residències de gent gran i 12.670 sospitosos en aquest tipus de centres, mentre la Catalunya Central té 971 confirmats en residències i 2.482 sospitosos. Al Camp de Tarragona hi ha 339 confirmats i 577 sospitosos en residències, mentre a l'Ebre hi ha 13 confirmats en geriàtrics i 230 sospitosos. A Lleida es comptabilitzen 353 positius en residències, a més de 603 sospitosos, mentre al Pirineu hi ha 73 positius i 53 sospitosos en residències. A Girona, hi ha 1.074 positius i 1.729 sospitosos en centres de gent gran.