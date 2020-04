Endesa destina 300.000 euros al Banc dels Aliments per contribuir a paliar la crisi social derivada de la Covid-19

Conscients que s'està vivint una situació sense precedents en la història recent i que cal donar suport a l'emergència sanitària i social generada pel coronavirus, Endesa respon a la crida de donacions que s'està fent des de molts fronts per ajudar a pal·liar les conseqüències derivades de la crisi. És per això que la Companyia ha realitzat una donació de 300.000 al Banc dels Aliments per col·laborar en la seva tasca per fer front a la complicada situació econòmica de moltes famílies derivada de la pandèmia causada per la COVID-19. Aquest import es destinarà a l'aprovisionament de productes bàsics així com a la renovació d'infraestructures logístiques per facilitar el seu repartiment.

Des de la irrupció de la COVID-19 els Bancs dels Aliments han hagut d'actuar amb celeritat per poder adaptar la seva operativa i donar resposta a una creixent demanda d'aliments per part de les entitats socials. L'escenari post Covid-19 sembla indicar que a l'actual emergència sanitària seguirà una emergència social, en què moltes persones tindran dificultats per a cobrir les necessitats bàsiques.

Aquesta donació ha de servir per ajudar a aprovisionar els magatzems dels quatre Bancs dels Aliments catalans, que en aquest moment necessiten molta més quantitat de productes bàsics com llet, oli, llegums o conserves, però també els cal adquirir producte fresc d'alt valor nutritiu com ous o pollastre, entre d'altres. En una segona fase, quan es doni per conclòs el confinament, gràcies a aquesta donació d'Endesa, els quatre Bancs dels Aliments catalans podran adquirir vehicles elèctrics i híbrids que els permetran renovar la flota i apostar per una mobilitat més sostenible.

A més, Endesa ha engegat una campanya de donacions entre els seus empleats per tal que també puguin fer la seva aportació i contribuir a sumar aliments amb aquesta entitat.

En aquest sentit, Isabel Buesa, directora general d'Endesa a Catalunya, ha destacat que "proporcionar recursos econòmics a institucions i organitzacions socials per tal que puguin disposar de mitjans suficients amb els quals ampliar la seva tasca és un dels tres pilars del Pla de Responsabilitat Pública de la Companyia. Aquesta donació al Banc dels Aliments és, per a nosaltres, l'exemple perfecte de com podem ser útils a la societat on més i quan més se'ns necessita". I és que la Companyia va engegar, amb l'inici de la crisi, un Pla de Responsabilitat Pública dotat amb 25 milions d'euros que s'està concretant en ajudes directes per a la compra de material, condicions especials de subministrament per hospitals i hotels medicalitzats i donacions per pal·liar les principals necessitats sanitàries i socials d'especial gravetat provocades pel coronavirus.

Per la seva banda, Roser Brutau, presidenta de la Federació Catalana de Bancs dels Aliments, ha assenyalat que "el que podem treure en positiu d'aquesta situació tant excepcional és la capacitat de treballar en equip i la coordinació d'esforços entre les empreses, la ciutadania i els agents socials per a donar una resposta eficaç a situacions de precarietat alimentària que requereixen actuacions ràpides. Des de Endesa no van dubtar ni un segon en sumar la seva contribució".

Aquesta no és la primera vegada que Endesa col·labora amb el Banc dels Aliments. A través de la seva Fundació, en les darreres edicions del Gran Recapte ha participat ajudant a substituir les 250.000 tradicionals bosses de plàstic que s'utilitzaven en la campanya per unes d'altres reutilitzables i reciclables, com a projecte sostenible i mediambiental que contribueix a la reducció de residus.

Des de l'inici de l'estat d'alarma el passat 14 de març, els Bancs dels Aliments catalans han distribuït 3 milions de quilos d'aliments que han arribat a 220 mil persones a través de 700 entitats receptores. Un dels programes que s'ha reforçat és el del repartiment d'àpats cuinats per a persones en situació de vulnerabilitat extrema. Els Banc dels Aliments de Barcelona aprovisiona part dels productes i un cop cuinats els distribueix a menjadors socials a través de la seva xarxa logística.

Aquesta iniciativa forma part del Pla de Responsabilitat Pública que la Companyia ha posat en marxa –i en el qual continua treballant– per a dotar de material, serveis, equips i infraestructures en la lluita contra la COVID-19.