Coronavirus: Més infectats però menys morts que en les previsions que feia la Generalitat fa un mes

Un informe del departament de Salut conegut fa avui un mes, el 24 de març, preveia dos escenaris del desenvolupament de la Covid-19 a Catalunya i el més pessimista anunciava 121.000 malalts i uns 13.000 morts, una situació que s'acosta bastant a la realitat actual.

Els malalts diagnosticats com a positius per coronavirus o sospitosos ascendeixen a data d'avui a 135.861, superant el màxim que Salut esperava (121.000) mentre que les persones mortes no arriben a les 13.000 esperades encara que la dada real és terrible, ja que se situen en les 9.186.

L'escenari més optimista de la Generalitat per el 24 d'abril era de 70.000 infectats i 7.600 morts, una previsió àmpliament superada, tot i el confinament estricte de quinze dies coincidint amb la Setmana Santa.

Aquestes dades oficials del departament de Salut inclouen no només les morts als hospitals sinó també altres morts ocorregudes fora d'aquest àmbit, com residències d'ancians, centres sociosanitaris i domicilis.

La situació canvia si es tenen en compte només les dades de morts en hospitals (amb la qual treballa el Ministeri de Sanitat), que ascendeixen a Catalunya a 5.396, i els malalts positius confirmats, 46.629.

Fonts del departament de Salut han explicat ara fa un mes que aquestes dues previsions es plantejaven per preparar el sistema sanitari "per si de cas" però que l'escenari més pessimista era "de màxims", i que només un mes després s'ha fet gairebé realitat davant els ulls més incrèduls.

Aquells dies de març, el president de la Generalitat, Quim Torra, alertava que "a finals d'abril" podria arribar-se al pic de contagis per coronavirus a Catalunya i que l'estabilització a la baixa de la corba es podria endarrerir fins al juny si no es prenien ja mesures més dràstiques, com el "confinament total".

La realitat és que les autoritats sanitàries catalanes han considerat aquesta mateixa setmana que Catalunya va superar el passat dia 8 d'abril el pic de casos positius de coronavirus i que tres dies més tard, el dia 11, va superar així mateix el de persones hospitalitzades.

Si a finals de març els llits de les unitats de cures intensives estaven ocupades en un 76%, de mitjana per malalts de la Covid-19, ara aquest percentatge és del 68% però, tenint en compte que s'ha triplicat gairebé el nombre de llits de les UCI, en realitat aquest percentatge és del 167% de la capacitat d'abans de l'esclat de la pandèmia.

Mentre als hospitals sembla que es comença a veure el final del negre túnel del coronavirus, amb una menor pressió de malalts a les UCI i més altes hospitalàries, les residències d'avis segueixen sent un punt de màxima preocupació, cosa que ja es començava a intuir al març però no en la magnitud que està resultant, amb 2.621 ancians morts fins ahir.

La situació és "complexa" en 122 residències i "crítica" en 25 més, segons Salut, que ha fet més de 29.000 proves PCR a usuaris i treballadors d'aquests centres, per intentar protegir-los en cas de detectar positius asimptomàtics.

Així, s'han confirmat 9.104 casos positius en residències i 17.099 més són sospitosos de ser-ho.