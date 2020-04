136 nous morts registrats per les funeràries eleven la xifra global de defuncions per coronavirus a Catalunya a 9.186

El nombre de morts registrats per coronavirus per les funeràries a Catalunya arriba als 9.186, amb 136 noves defuncions aquest dijous, segons el Departament de Salut. Són 69 menys que a l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 46.629 casos positius, mentre que n'hi ha 87.232 de possibles. La xifra global és de 133.861 (5.463 més que dimarts). De les 9.186 defuncions, 2.621 han estat a una residència (53 més que en l'anterior balanç), 543 al domicili (7 més que ahir) i 105 a un centre sociosanitari (5 més). Els casos restants són morts a hospitals o no classificables per manca d'informació. Cal recordar que les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions als hospitals, motiu pel qual pot haver-hi desajustos.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.396 persones, 106 més que dimecres. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.413 persones han estat ingressades de gravetat, 51 més que ahir; actualment són 944, 64 menys que fa 24 hores. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 25.984 altes hospitalàries, 1.197 més que fa un dia.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.597 són professionals sanitaris, 129 més que dimecres, mentre que 5.551 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 283 menys que ahir.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 9.104 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 17.099 són casos sospitosos, un total de 26.203, 1.376 més que dimecres.

A l'àrea metropolitana de Barcelona han mort 7.058 persones, entre positius i sospitosos, 4.334 en hospitals i 2.055 en residències geriàtriques, a més de 413 en domicilis. A les comarques centrals han mort 1.094 persones en total, 455 en hospitals i 345 en residències. Al Camp de Tarragona s'han comptabilitzat 291 morts, 142 en hospitals i 82 en residències, mentre a les Terres de l'Ebre es mantenen les 37 defuncions, deu en hospitals, sis en residències, sis en domicilis i quinze sense classificar. A Lleida es comptabilitzen 161 morts, 143en hospitals i 24 en residències, mentre a l'Alt Pirineu i l'Aran segueixen amb 30 morts, 22 en hospitals i quatre en residències. A Girona, dels 513 morts, 290 són en hospitals i 105 en residències.

Pel que fa als positius, a Barcelona n'hi ha hagut 33.715, més 59.281 sospitosos, mentre a la Catalunya Central hi ha 3.911 positius confirmats i 7.811 sospitosos. Al Camp de Tarragona hi ha 1.583 positius i 4.692 sospitosos, i a les Terres de l'Ebre hi ha 187 confirmats i 1.542 sospitosos. A Lleida es compten 1.633 positius confirmats i 3.525 sospitosos, i al Pirineu i l'Aran hi ha 307 positius i 710 sospitosos. Finalment, a Girona, hi ha 4.143 positius i 8.807 sospitosos.

D'aquests casos, Barcelona en té 6.476 de confirmats en residències de gent gran i 11.907 sospitosos en aquest tipus de centres, mentre la Catalunya Central té 885 confirmats en residències i 2.286 sospitosos. Al Camp de Tarragona hi ha 332 confirmats i 526 sospitosos en residències, mentre a l'Ebre hi ha 13 confirmats en geriàtrics i 211 sospitosos. A Lleida es comptabilitzen 349 positius en residències, a més de 494 sospitosos, mentre al Pirineu hi ha 73 positius i 53 sospitosos en residències. A Girona, hi ha 920 positius i 1.593 sospitosos en centres de gent gran.