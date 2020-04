Reclamen que els hospitals paguin les compensasions als sanitaris pel coronavirus

Cruz també ha instat els alts dirigents del Departament de Salut a començar a valorar, amb la participació dels agents socials, la compensació extraordinària que han de rebre els treballadors del sector "pel risc que estan assumint i per la dedicació i la professionalitat que estan mostrant".

Pel que fa a les decisions a prendre de manera urgent, el dirigent sindical ha indicat tres situacions a resoldre. Per una banda, evitar que els professionals que el seu sou depèn en bona part de les guàrdies realitzades, com és el cas dels residents, i que, davant la reorganització delsi elsen els centres sanitaris, han deixat de fer jornades, no vegin disminuïdes les seves retribucions i el seu poder adquisitiu mentre duri la pandèmia. En aquest sentit, MC ha proposat que es prengui com a referència lai que, com a mínim, aquesta sigui la retribució garantida mentre es perllongui l'emergència sanitària.

En segon lloc, Cruz ha demanat que els professionals que, per motiu del seu lloc de treball, no poden fer teletreball i no poden completar la seva jornada laboral, tampoc vegin reduïda la seva retribució, ja que es tracta d'una situació sobrevinguda i de força major. Per últim, ha instat els dirigents del CatSalut a fixar el preu de les hores extraordinàries que estan realitzant els professionals per establir una referència "transversal i equitativa" per a tots els centres i entitats.