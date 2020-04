Primeres proves del Programa Orfeu de cribratge massiu per detectar la covid-19

El Programa Orfeu de cribratge massiu de la població per detectar la covid-19 ha començat aquesta setmana a fer els primers tests. De moment s'està en fase de prova i no s'arriba a la capacitat màxima. Està previst que es facin uns 170.000 tests en sis setmanes, cosa que suposa una mitjana de 30.000 cada setmana, però aquesta setmana no se'n faran tants. El projecte busca recollir la capacitat de diferents agents que treballen en R+D+I a Catalunya per prestar serveis d'"screening" de la covid-19. En la primera fase de la iniciativa s'hi incorporaran tres centres CERCA.

Són el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Instiut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Està previst que s'hi incorporin posteriorment la resta d'agents de coneixement del país, especialment els laboratoris universitaris i EURECAT. El programa està obert també als laboratoris privats d'empreses d'anàlisi catalanes. La iniciativa estarà en funcionament "durant el temps necessari", d'acord amb l'evolució de la pandèmia i el desconfinament de la població. De moment el Govern ja ha posat en marxa també la tramitació d'emergència de la contractació dels serveis i subministraments necessaris per a la posada en marxa del programa, per valor d'1,38 MEUR.

Les proves les recull el Departament de Salut i s'analitzen al laboratori del CRG, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), mentre que l'IRB dirigirà els serveis de proves massives al Parc Científic de Barcelona, juntament amb l'IBEC. El Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) realitzarà un seguiment de les mostres, n'analitzarà els resultats i coordinarà els equips dels laboratoris.

Les instal·lacions treballaran 24 hores tots els dies de la setmana per proporcionar serveis de test fiables. Això permetrà que els serveis de salut aïllin millor els malalts, reduir les taxes d'infecció, permetre que els treballadors de serveis essencials tornin a treballar. Aquests tests seran complementaris als que pot oferir el sistema de salut.