El govern espanyol recomana avaluacions virtuals i contínues a les universitats

El ministre d'Universitats, Manuel Castells, recomana a les universitats que comencin a preparar les avaluacions virtuals i també contínues per si no es poden fer presencials el mes de juny. En una roda de premsa, Castells ha dit que cal prendre una decisió en breu perquè els estudiants puguin preparar-se i ha afirmat que és més fàcil adaptar-se a "l'últim moment" a la modalitat presencial, que a la inversa. Si finalment es poguessin fer els exàmens presencialment, Castells ha dit que es prendran les mesures de seguretat necessàries. També ha dit que el curs s'acabarà al juny i que, tot i que descarten un aprovat "general", "cap estudiant perdrà el curs".

D'altra banda, ha dit que el curs vinent "no serà com abans" i que probablement s'hauran d'adoptar mesures de distanciament social. També ha dit que si no es pot fer presencialment, s'haurà d'optar per altres modalitats com la virtual o per la flexibilització de torns. De fet, Castells ha dit que el futur passa per la combinació d'ambdues fórmules.