El jutge imputa els exconsellers Jané, Puig, Rigau i Macías pel 3%

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha imputat els exconsellers Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau i Pere Macías per presumpte blanqueig de capitals procedents de les comissions il·legals i donacions suposadament cobrades per Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el cas conegut com del 3%.

A la interlocutòria, a la que ha tingut accés Europa Press, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 ha acordat obrir peça separada, denominada 'Donaciones Blanqueo', dins de la causa del suposat finançament irregular de CDC per investigar aquests exconsellers i a altres vuit persones, entre les quals hi ha altres exdirigents del partit.

A més de Jané, Rigau, Puig i Macías, s'imputa al que fos dirigent de CDC Marc Guerrero; Xavier Crespo, exalcalde de Lloret de Mar (Girona); Gloria Renom, exdiputada convergent al Parlament; Eduard Freixedes, exregidor de CiU a Barcelona durant el mandat de Xavier Trías; Carles Flamerich, expresident del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat); Montserrat Candini, exdirigent del PDeCat; Jordi Moltó, exportaveu de CiU en la Diputació de Barcelona; i Víctor Vila, expresident de Forum Barcelona.

De la Mata considera que donacions que van fer al partit van ser "actes d'aflorament de diners" procedents de l'"estructura de finançament il·legal" de CDC. Els citarà a declarar en l'Audiència Nacional pròximament, "una vegada considerades les especials circumstàncies sanitàries en què actualment es troba el país" per la pandèmia de coronavirus.



Perfecte desplegament territorial

El magistrat resumeix a la interlocutòria tota la investigació realitzada fins ara en el cas del 3%, en la qual s'ha revelat la "existència d'un finançament il·legal" en CDC a partir de la recepció de grans quantitats de diners en efectiu" per part d'alts càrrecs del partit, de connivència amb càrrecs públics de Catalunya i amb diferents empresaris, "per finançar il·legalment" a la formació. Una estructura sostinguda en el temps i "amb un perfecte desplegament territorial i institucional".

D'acord amb allò investigat, des de CDC, afegeix el jutge, "diferents alts càrrecs duien a terme un control exhaustiu de les licitacions d'obra pública i serveis concursats per diferents administracions de l'àmbit territorial català, totes sota l'esfera de poder d'aquest partit, i influïen en els seus responsables a fi d'aconseguir que anessin adjudicades a les empreses connivents o associades a aquest pacte criminal".

En alguns dels casos, "les autoritats d'aquestes administracions, d'acord amb els responsables del partit polític CDC i seguint les seves indicacions, van alterar tot tipus de concursos públics amb la finalitat de dirigir els mateixos cap a les empreses dels empresaris conniventes", explica l'acte.

Pagaments corruptes

En una altra línia de suposat finançament irregular, "també han existit múltiples empresaris que, sistemàticament, es van concertar amb alts càrrecs de CDC per a pagaments encoberts al partit sota l'aparença de donacions a través de les fundacions vinculades al partit", això és, Catdem i Fundació Forum Barcelona.

Segons De la Mata, aquests "pagaments corruptes" es realitzaven en ocasions a canvi de concretes adjudicacions de concursos públics, alterant-se en perjudici dels interessos públics els processos de contractació, mentre que en altres casos "es feien simplement per congraciarse amb el partit i els seus responsables, amb la finalitat de mantenir una bona relació amb aquests i així fer-se creditors a futures adjudicacions".

"Tots i cadascun dels actors necessaris per tancar el cercle d'activitat delictiva han desenvolupat accions dirigides a una sola fi: subvertir l'Estat de Dret i, mitjançant un intens abús de poder, usar l'adreça de les administracions per obtenir un benefici i lucre il·lícit, personal i mercantil en el cas dels empresaris, i organizacional en el cas concret del dirigent del partit polític, aconseguint un finançament il·legal per al mateix, implicant un greu descrèdit a l'administració pública i un perjudici al propi erari públic", afirma.

El següent element que sorgeix de la investigació és el "posterior blanqueig de capitals" a partir de la recepció de "grans quantitats de diners en efectiu". En línia amb la Fiscalia Anticorrupció, el magistrat veu "indicis suficients" com per indagar sobre si les aparents donacions al partit "són, en realitat, actes d'aflorament de diners". Segons l'acte, aquestes donacions es van rebre des d'abans de 1999 i xifra les lliurades entre 2000 i 2007 en més de 3,7 milions d'euros.



Triacom Audiovisual

El jutge De la Mata cita a més un altre element que permet "acabar de configurar aquest panorama d'obtenció de finançament il·legal per part de CDC" i és a través de Triacom Audiovisual, el executiu Oriol del qual Carbó "hauria realitzat pagaments a Joan Manuel Parra, administrador de la mercantil Hispart, sustentats en facturació falsa, en compensació del deute que CDC havia contret amb aquesta empresa, especialitzada en producció audiovisual, per l'organització i producció de la campanya electoral de 2010".

"Els serveis prestats per les empreses de Parra a CDC van suposar un import total, sense IVA, de 1.394.851,50 euros, dels quals aproximadament 750.000 euros van ser abonats no per CDC, sinó per Triacom Audiovisual. La quantitat total abonada per Triacom a Hispart per compte i en benefici de CDC va ascendir aproximadament a 750.000 euros", explica.

"Tota l'anterior estructura no es conforma de manera asistemàtica i casual, sinó davant una estratègia acuradament planificada i implementada per finançar il·legalment a CDC, en forma encoberta, tot això d'acord amb un pla preconcebut, projectat en el temps amb una visió de llarg termini, ordenat d'acord amb les directrius emanades de la cúspide de l'organització", subratlla De la Mata.

D'una banda està els diners en efectiu i no declarat per CDC procedent d'empreses, però també s'han trobat "donacions verificades per les persones" ara imputades, totes quantitats molt similars entre si i en dates semblants (entre 2008 i 2013), sempre en els últims mesos de l'any.

"Tots els anteriors elements apunten solidesa cap a la tesi que aquestes donacions, en realitat, són actes d'aflorament de diners procedents del delicte realitzats per persones properes a CDC seguint el pla superior traçat per jerarques del partit per incorporar a la vida lícita les quantitats en efectiu que havien arribat al partit per les diferents vies abans esmentades", resumeix la interlocutòria.