Més d'1.180.000 certificats autoresponsables emesos per a sortides durant el confinament

Ja s'han emès un total de 1.180.058 certificats autoresponsables per justificar les sortides durant el període d'estat d'alarma per coronavirus, segons ha informat aquest dimarts el conseller d'Interior, Miquel Buch. Els principals motius per a l'ús dels certificats han estat anar a comprar, desplaçar-se al lloc de treball o assistir i atendre altres persones. Aquest certificat va ser impulsat per la Generalitat fa aproximadament un mes i permet, segons ha destacat Buch, una "millor interrelació" quan els ciutadans es troben amb un control policial i fer "més àgil" els tràmits en aquest moment. En total, s'han emès una mitjana de 40.000 certificats al dia.

Pel que fa l'activitat dels mossos d'esquadra i les policies locals en les últimes 24 hores, s'han identificat 4.656 persones i 4.261 vehicles, i s'ha denunciat un establiment. A més, s'han fet dues actuacions policials a requeriment sanitari o judicial.

El conseller ha remarcat que l'activitat delinqüencial a Catalunya ha baixat durant les setmanes de confinament, en bona part perquè en una situació normal el delicte més comú és el furt. Aquests han baixat sense persones al carrer i sense turistes. En aquest sentit, ha destacat que Mossos d'Esquadra i policies locals 'estan "adaptant a aquesta realitat" i, per exemple, s'estan fent "passos més freqüents de patrulles" en zones comercials essencials que sí que estan oberts.

Pel que fa al trànsit, Buch ha explicat que en les últimes hores ha disminuït entre un 55 i un 60% respecte a un dimarts normal.