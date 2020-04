La Generalitat planteja que, després dels nens, puguin sortir aturats, teletreballadors i esportistes

La conselleria d'Interior està dissenyant escenaris per al desconfinament gradual en què avalua diferents condicionants, sense dates concretes, en què preveu que, després dels nens, els propers a poder gaudir de sortides serien aturats, teletreballadors, afectats per un ERTO i esportistes.

Així ho han indicat fonts d'Interior, que han ressaltat que aquests escenaris en què treballa Protecció Civil de la Generalitat intenten tenir-ho tot a punt per si, arribat el cas, el Govern espanyol accepta les propostes que li vagi plantejant l'administració catalana per a un desconfinament gradual que porti progressivament a una nova normalitat després de l'impacte del coronavirus.

Segons les fonts, Protecció Civil, amb l'ajuda de tècnics de diferents àmbits i en permanent contacte amb l'equip liderat per l'assessor de la Generalitat en aquesta crisi, Oriol Mitjà, està preveient com podria ser la sortida del confinament, sempre de forma gradual, i el seu impacte en aspectes que van des de la màxima concreció fins als més genèrics, per definir des de com podran obrir les sabateries fins a què passarà a l'estiu amb les platges o les festes majors.

Una vegada que el Govern central s'ha mostrat favorable que surtin els menors, els tècnics de Protecció Civil veuen prioritari que els següents a poder-se beneficiar de sortides puntuals siguin aturats, treballadors afectats per un ERTO o teletreballadors, així com esportistes, intentant sempre buscar diferents franges horàries perquè no coincideixin en un mateix espai.

També s'estudien vies per facilitar les sortides de persones que no poden abandonar la seva casa per anar a comprar ni a treballar, com les que tenen una mobilitat reduïda o algun tipus de disminució.

Reobertura del comerç



Els tècnics de Protecció Civil estan avaluant a més les diferents opcions per a la reobertura del comerç, perquè, quan l'autoritzi el Govern, es disposi ja de protocols preparats per establir quins tipus de locals haurien de ser els primers, en quines condicions i amb quin tipus d'espai.

Un dels escenaris en què treballen és que primer podrien obrir els comerços més petits i de serveis necessaris -com perruqueries i sabateries-, amb controls d'aforament i algunes limitacions d'espai, i posteriorment les de major grandària.

Pel que fa als bars, es contempla la previsió que quan obrin ho facin amb la seva capacitat reduïda a un terç.

A més, una de les variables que preveu Protecció Civil, segons les fonts, és adaptar la situació en funció de les característiques pròpies de cada municipi, ja que no és el mateix una gran ciutat que un poble aillat.

En aquest sentit, una de les opcions que està damunt de la taula, tenint en compte que les fonts apunten que es plantegen la majoria d'escenaris possibles, seria acordar un aïllament invers quan es vagi tornant progressivament a la normalitat per evitar l'entrada massiva de persones en petites localitats en què no hi ha hagut positius de coronavirus.

D'aquesta manera, s'intentaria crear un "efecte illa", per mantenir fora de perill les localitats que no han tingut cap positiu, si bé aquesta opció presenta algunes limitacions operatives, segons Protecció Civil.

Del que es tracta, segons les fonts, és d'aprofitar l'experiència de Protecció Civil de la Generalitat en la gestió de les catàstrofes per intentar anticipar-se i tenir els plans preparats per si el Govern central els va autoritzant, sempre en contacte amb l'equip de Mitjà i les conselleries afectades per alguna de les decisions, com Salut o Treball.

D'aquesta manera, Protecció Civil pretén plantejar-se qualsevol opció sobre el desconfinament per definir-la prèviament amb l'objectiu que quan "s'estrenyi el botó" ja tinguin decidit com s'ha d'actuar, encara que, a causa de la incertesa creada pel coronavirus i als nombrosos condicionants, no treballen amb un calendari fix.

Tot i que no hi ha calendari fix per al desconfinament, sí que hi ha esdeveniments marcats al calendari, com les festes majors o la temporada de platja, de manera que els tècnics ja estan planificant diferents escenaris, en funció de l'evolució de la pandèmia, dels test que s'hagin pogut fer a la població i de la situació en què es trobi el sistema sanitari català, amb l'objectiu de poder definir la seva estratègia en aquest àmbit el més aviat possible.

Segons les fonts, Protecció Civil està avaluant les mesures que s'han adoptat en diverses zones del món per intentar adaptar a Catalunya les que millor han funcionat.