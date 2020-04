168 nous morts registrats per les funeràries eleven la xifra global de defuncions per coronavirus a Catalunya a 8.441

El nombre de morts registrats per coronavirus per les funeràries a Catalunya arriba als 8.441, amb 168 noves defuncions aquest dilluns, segons el Departament de Salut. Són 38 menys que a l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 43.695 casos positius, mentre que n'hi ha 72.984 de possibles. La xifra global és de 116.679 (4.232 més que diumenge). De les 8.441 defuncions, 2.328 han mort a una residència (60 més que l'anterior balanç), 522 al domicili (3 més que ahir) i 95 a un centre sociosanitari (3 més). Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació. Cal recordar que les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions als hospitals, motiu pel qual pot haver-hi desajustos.

Als centres sanitaris ja han mort un total de 4.904 persones amb positiu confirmat o sospitoses de patir la covid-19, 328 més que les informades aquest diumenge. Salut ha explicat que en els últims dies hi ha hagut problemes amb alguns hospitals per reportar les dades i s'està corregint.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 6.953 són professionals sanitaris, mentre que 5.868 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 7.825 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 12.519 són casos sospitosos.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.216 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 1.091, 36 menys que aquest diumenge. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 22.417 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19, 1.536 més que diumenge.

Per territoris, a l'àrea metropolitana de Barcelona han mort 6.537 persones, entre sospitosos i positius confirmats, 4.003 dels quals en hospitals i 1.859 en residències de gent gran, mentre a la Catalunya Central s'han registrat un total de 975 morts, 385 en hospitals i 277 en residències. Al Camp de Tarragona han mort 267 persones, 137 en hospitals i 74 en residències, i a les Terres de l'Ebre hi ha hagut 34 morts, deu en hospitals i quatre en residències. A Girona, amb 458 morts, 236 han estat en hospitals i 96 en residències. A Lleida hi ha hagut 138 morts, 114 en hospitals i 14 en residències; mentre a l'Alt Pirineu i l'Aran s'han comptabilitzat 30 morts, 19 en hospitals i quatre en residències.

Pel que fa als casos positius confirmats, a Barcelona n'hi ha 31.971, més 49.949 de sospitosos; a les comarques centrals hi ha 3.567 positius i 6.361 sospitosos. Al Camp de Tarragona hi ha 1.508 positius i 4.136 casos sospitosos, mentre a les Terres de l 'Ebre hi ha 181 positius i 1.347 sospitosos. A Lleida es compten 1.536 positius confirmats i 3.057 sospitosos, mentre que al Pirineu i l'Aran hi ha 295 positius i 600 sospitosos. Finalment, a Girona, hi ha 3.658 positius i 6.912 sospitosos.

A les residències de gent gran, hi ha 5.684 positius confirmats a les de Barcelona, a més de 9.005 sospitosos; més 671 confirmats i 1.477 sospitosos a les de la Catalunya Central. Al Camp de Tarragona hi ha 309 positius en residències i 420 sospitosos; mentre a les Terres de l'Ebre hi ha 11 positius i 154 sospitosos. A Lleida hi ha 328 positius i 394 sospitosos entre els residents, i al Pirineu hi ha 69 positius i 52 sospitosos. A Girona hi ha 671 confirmats i 1.477 sospitosos.