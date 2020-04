L'entrega de mascaretes col·lapsa el sistema de receptes electròniques

Des d'aquest matí el sistema informàtic de receptes electròniques ha quedat "bloquejat" a tot Catalunya. L'entrega de mascaretes per prevenir el contagi de la COVID-19 que havia programat per avui dilluns el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va lligada amb el codi de la targeta sanitària, és a dir, amb el sistema de receptes electròniques.

Segons les farmàcies consultades, la caiguda d'aquest sistema informàtic no és excepcional, i ja s'hi han trobat altres vegades. Aquesta però, resulta molt més complicada ja que avui, dilluns 20 d'abril, es comencen a entregar les mascaretes, una per persona, i es regula a través d'aquest identificador sanitari. D'aquesta manera, els farmacèutics han de portar un control informàtic de totes les que es reparteixin i la Generalitat les anirà reposant a mesura que es vagin esgotant. Tanmateix, "el problema no rau en no poder entregar la mascareta, sinó que això col·lapsa l'entrega de receptes d'altres medicaments necessaris", confirma Marta Genís, farmacèutica de Figueres i representant de l'associació Comerç Figueres.

A Roses, la farmàcia Àlvar Castelló explica que davant la caiguda del sistema informàtic, anoten les persones que s'enduen mascaretes, acció que es repeteix a la resta de farmàcies consultades. No obstant, "la mateixa persona pot anar a una altre farmàcia a buscar-ne, però esperem que no passi", admet el farmacèutic rosinc.

Segons ha explicat el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona a l'ACN s'han dispensat fins a 100.000 mascaretes en una hora, que s'han de sumar a les dispensacions habituals de medicaments d'un dilluns, que acostuma a ser un dels dies de més feina. Aquest nombre elevat de dispensacions ha sobrecarregat el sistema, que caigut i s'està a l'espera que torni a estar operatiu. Des del Col·legi de Farmacèutics han insistit que només s'acostin a les farmàcies a recollir les mascaretes les persones que no en tinguin i realment les necessitin.

La previsió és distribuir fins a 14 milions de mascaretes i cada ciutadà en té dues assignades, una gratuïta i una a un preu de 76 cèntims.