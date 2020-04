La comunitat xinesa ajuda logísticament les institucions catalanes a rebre material sanitari: «Coneixem els dos costats»

Diversos vols xàrter provinents de la Xina amb 100 tones de material sanitari cadascun, i en menys d'una setmana des de la confirmació de la comanda i la recepció. És el que la consellera delegada de Puente China, Lidan Qi, explica a l'ACN que està aconseguint en les últimes setmanes. La seva empresa és una de les que té relació amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per proporcionar-los la seva "xarxa de contactes" en el negoci de les importacions perquè rebin material sanitari: "Coneixem els dos costats", apunta. L'ajuntament admet "dificultats a l'hora d'identificar proveïdors" i agraeix l'assessorament de la comunitat xinesa que, com explica el consolat del gegant asiàtic, també ha fet donacions d'elements de protecció.

Segons confirmen a l'ACN la Generalitat, l'oficina Acció, el consistori barceloní i el consolat xinès a Barcelona, diverses empreses han proporcionat ajuda logística a institucions del país per posar-les en contacte amb fabricants de la Xina. Una part del material que ha aconseguit Catalunya és fruit d'aquesta cooperació, apunten les diverses fonts.

"Fabricants de confiança"

Un exemple és Puente China, una empresa fundada per una família xinesa emigrada a Catalunya fa tres dècades que des de fa uns 25 anys opera al país. Està especialitzada en el negoci de les importacions i exportacions entre Espanya i la Xina, l'assessorament i les inversions entre els dos estats. Ara, però, s'ha reenfocat temporalment per aconseguir fer arribar material sanitari provinent de fabricants del país més poblat del món, i ajudar el Govern i l'Ajuntament de Barcelona a fer i rebre comandes.

Lidan Qi explica que ha posat en marxa la seva "xarxa de contactes" amb "fabricants de confiança" i "institucions xineses" per fer-se un lloc en un mercat en què "està tot el món demanant el mateix, hi ha poques empreses que compleixen amb els requisits" tant de la Xina com d'Europa. "Ara la clau és aconseguir producte de qualitat, de fabricants de qualitat, i en temps rècord". Qi admet que en aquest mercat, sense conèixer gent "estàs a la cua" i alguns fabricants ja no accepten noves comandes fins el juny. "A través d'un amic que és amic de l'amo del fabricant, és la manera de garantir-nos aquests subministraments", explica.

De fet, diu que Puente China ha aconseguit enviar de moment tres vols xàrter amb mascaretes, ulleres, bates i respiradors, l'últim dels quals el dia 16. Preveu l'arribada d'un altre per diumenge i dos més durant els següents dies. Els avions porten una mitjana de 100 tones de material sanitari, o 600m3 cadascun, i triguen "una setmana o menys" a arribar des de la Xina a Catalunya. La rapidesa, explica, es deu a que algú els ha "colat" davant altres comandes per accelerar el procés.

"Abusos" en el mercat

Amb tot, constata "abusos" en el mercat, amb fabricants que "d'alguna manera subhasten" el material tenint en compte la demanda. "Hi ha matèria prima que fa dos dies estava a un preu, avui ha pujat un 40% i la setmana vinent potser es duplica", diu la cap de Puente China.

El director de Serveis de Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Barcelona, Felip Roca, confirma que "destacats membres de la comunitat emprenedora i empresarial xinesa" a la ciutat "han estat comprant a la Xina" per abastir el consistori i els seus "treballadors socials, bombers i policia". Roca explica també a l'ACN que han tingut "molt acompanyament" de les empreses. De fet, el 2 d'abril la ciutat va rebre 12 tones de material comprat a Xangai.

El dirigent diu que en part gràcies a aquestes aportacions, l'Ajuntament ja té "suficient estoc" per a dos o tres mesos si la tendència de la Covid-19 continua a la baixa. Amb tot, diu que a partir d'ara es plantegen una estratègia "diferent" per fer compres ja no d'emergència, sinó més a llarg termini, "amb transport marítim i no només aeri" perquè "reduiria costos".

Donacions de material

La comunitat xinesa no només ha assessorat les institucions, sinó que empreses, entitats i ens religiosos també han fet donacions directes de material. Puente China, que afirma haver contribuït a la donació de 2,1 milions de mascaretes en dos enviaments a l'ICS i a centres sociosanitaris, n'és només un exemple, però hi ha múltiples casos. De fet, la cònsol xinesa a Barcelona, Lin Nan, ha expressat a l'ACN que té constància de "més de 100 exemples" amb donacions de tot tipus, cada setmana i a diverses ciutats. Roca diu que membres de la comunitat "havien comprat" material per les seves famílies quan la crisi era forta a la Xina, però quan la situació va millorar a l'Àsia, "van conservar el material i l'han donat".

Vincles amb ciutats xineses

Les relacions de les institucions catalanes, però, han anat més enllà de la comunitat xinesa al país. Segons explica la membre del cos consular, la Generalitat i l'Ajuntament han aprofitat relacions prèvies amb províncies del país asiàtic, com Guangdong, i amb ciutats com Xangai, Shenzhen i Guangzhou per rebre donacions i intercanviar assessorament. "Hem estat posant en contacte metges i hospitals de Barcelona, com l'Hospital del Mar, amb hospitals xinesos per poder compartir estratègies que han fet servir en la lluita contra la covid-19", afegeix Roca.

"Voluntat d'integrar-se"

Representants polítics catalans de primera línia, com el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han agraït el suport de la comunitat xinesa a Catalunya a l'hora de rebre material sanitari del gegant asiàtic durant les últimes setmanes.

De fet, segons la cap del consolat xinès, l'episodi de cooperació actual demostra "la voluntat d'integrar-se" de la comunitat tot i que la seva història a Catalunya és "relativament curta" i "hi ha una diferència de cultura i mentalitat". També, diu Nan, posa de relleu que tant la Generalitat com Barcelona són "molt oberts" i volen "fer encara més estrets els vincles amb la Xina".

L'Idescat comptabilitza en 62.188 les persones de nacionalitat xinesa a Catalunya el 2019, dels quals, 21.658 a Barcelona, segons el padró municipal del mateix any. Tal com constata Roca, i també la contribució durant la crisi sanitària, "la comunitat xinesa és, a nivell organitzativa, molt rica, amb moltes organitzacions" establertes a Catalunya.