Vilallonga diu que "ningú sap" si es podrà celebrar Sant Jordi el 23 de juliol

"En aquests moments ningú sap si es podrà celebrar Sant Jordi el 23 de juliol. Així ho ha assumit aquest dissabte la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, en una entrevista a RAC1 en la qual ha recordat que es preveu que la cultura, el sector de l'ensenyament i l'esport seran els últims a sortir del confinament. Així, la consellera no ha donat gaires esperances sobre la celebració de la jornada alternativa que han acordat la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes per no renunciar del tot a Sant Jordi. A més, Vilallonga s'ha referit als festivals d'estiu i a les festes majors per constatar, també, que es tracta d'unes activitats que "encara no se sap si es podran fer". "Haurem de rescatar la cultura", ha assumit la consellera.