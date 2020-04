Treballadors socials en hotels de salut, una vocació contra l'esgotament

Més d'un mes gairebé sense descans, amb llargues jornades en què la vocació impedeix mirar el rellotge. És un ritme que ja està passant factura als treballadors socials sanitaris que atenen els anomenats hotels de salut de Barcelona, on es deriven pacients vulnerables de coronavirus que no poden guardar l'aïllament a casa.

Laura Morro, cap de treball social a l'hotel Barcelona Princess, i Montse Folgueira, biòloga de l'Hospital del Mar, han explicat que la seva vocació d'ajuda en el context d'aquesta crisi sanitària els ha portat a fer més hores de les estipulades i a deixar de banda la seva vida personal i familiar.

"Per a nosaltres és una gran satisfacció cada persona que pot anar sortint. Estem treballant molt, fent moltes hores, amb un compromís personal i professional molt gran", ha explicat Morro, que treballa per als hotels que el Consorci Sanitari de Barcelona i el Gremi d'hotelers han habilitat per a les persones que necessitaven espais per a l'aïllament després de la covid.

"Portem moltes jornades sobre les espatlles, com tots els professionals sanitaris, estem dia rere dia lluitant amb gran cansament acumulat i una gran càrrega emocional. I encara no veiem el final del túnel", ha afegit la treballadora social.

Es dóna la paradoxa, ha explicat, que com que han de donar suport psicosocial a persones en situacions molt complicades, amb pèrdues de familiars, llocs de treball, etc, al personal social d'aquests hotels se'ls ha posat al seu torn un servei de suport psicològic des d'alguns hospitals, com l'hospital del Mar.

La treballadora social aclareix que les jornades maratonianes que vénen acumulant responen en gran mesura a la seva pròpia decisió personal i a la seva vocació, que ha engrandit encara més la pandèmia i les seves terribles conseqüències.

"Necessitem ser aquí, al peu del canó, és molt difícil posar-te límits quan veus que et necessiten", ha reflexionat la treballadora social, que aquests dies amb prou feines pot veure el seu marit i les seves dues filles adolescents.

Al Barcelona Princess tenen ocupades 201 habitacions i explica que segueix el ritme d'ingressos dels últims dies.

"Aquí ens deriven sobretot persones que no tenen llar, o que tenen persones fràgils a casa, o que al seu domicili comparteixen espai amb una desena de persones, pacients socialment fràgils que per tot això se'ls proposa venir aquí", afegeix Laura Morro.

També porta més d'un mes treballant sense descans Montse Folgueira, coordinadora d'assajos clínics de l'hospital del Mar i una de les persones encarregades de dirigir les transformacions d'hotels en espais de salut a la ciutat comtal.

A la jove se li cauen les llàgrimes quan explica que no veu els seus pares, als quals diu estar molt unida, des del passat 9 de març.

"Emocionalment ho porto malament", ha reconegut la jove, que explica que el personal social sanitari ha hagut "d'aparcar la vida personal" per la crisi urgent de la Covid-19.

"Jo m'anava a casar aquest estiu. Hauria d'estar planejant un casament però m'ha tocat planejar com reconvertir un hotel en un hotel de salut", ha apuntat.

Les dues responsables de l'hotel de salut sostenen que "moltes coses canviaran" després del coronavirus en les formes d'interrelació personal i també en les prioritats de cadascú.

"Quan has vist a prop la mort, tot canvia", ha ressaltat en aquest sentit Laura Morro.