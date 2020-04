El SEM ja compta amb els primers cent dispositius de ventilació Respira

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut els primers 100 dispositius de ventilació d'emergència Respira, que ha dissenyat l'empresa GPAInnova. Aquests divendres començarà a distribuir-los entre els 45 hospitals que integren la UCI única de Catalunya. Tot plegat, després que la setmana passada l'Agencia Española del Medicament donés el seu vist i plau al projecte i la multinacional n'iniciés la producció. Aquests dispositius donen resposta a l'elevada demanda d'aparells de respiració mecànica a causa del coronavirus, i han estat finançats gràcies a les donacions que ha rebut la Fundació Hospital Clínic. Els primer estudis amb pacients que s'han fet en aquest centre barceloní i al Tries i Pujol, han donat resultats "molt positius".

Del centenar de respiradors que aquest divendres ha rebut el SEM, una desena s'entregaran a l'Hospital Clínic i una altra desena al Germans Tries i Pujol, els dos centres on s'ha desenvolupat l'estudi clínic amb pacients. La resta aniran a parar a diversos centres sanitaris catalans que en la darrera setmana han mostrat interès en el dispositiu. "Els hospitals fan la petició a través d'una plataforma informàtica i nosaltres ens encarreguem de revisar-los i repartir-los", ha detallat Antonio Encinas, gerent del SEM.

Encinas assegura que des de l'inici de la pandèmia la necessitat d'aparells de ventilació mecànica "ha superat l'oferta ordinària". Per aquest motiu considera de vital importància les donacions que han anat rebent els hospitals i sobretot els projectes de recerca que han permès desenvolupar solucions com la que ofereix GPAInnova. "Amb iniciatives com aquests hem pogut equipar tots els llits extres de forma efectiva", indica el responsable del SEM que remarca que aquesta mateixa tarda es començaran a repartir els dispositius.

El director general de l'Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Canpistol, ha explicat que els resultats de l'assaig clínic han estat molt positius. "Vam connectar el respirador a quatre pacients – dos del Clínic i dos del Trias i Pujol – durant 24 hores de forma ininterrompuda", explica.

Tot i que admet que en aquest moment s'ha registrat una davallada de cassos de coronavirus i per tant no necessitaran fer ús d'aquests ventiladors d'emergència, ha considerat que aquesta eina "serà molt útil en cas que pugui produir-se una segona onada de la pandèmia".

Oriol Estrada, director d'Innovació Clínica del Germans Tries i Pujol de Badalona, s'ha expressat en aquesta mateixa línia i ha dit que poder disposar dels Respira els aporta "tranquil·litat".

Per la seva banda, el CEO de l'empresa GPAInnova, Pau Sarsanedas, ha assegurat que estan treballant per adaptar la producció a la demanda. "Tenim moltes comandes internacionals, sobretot d'Amèrica del Sud i d'altres països d'Europa", indica. Ha recordat que la capacitat de fabricació és de 300 unitats diàries, tot i que en aquest moment n'estan fent un centenar cada dia. La producció dels ventiladors Respira s'està duent a terme a la fàbrica que la companyia MAM té a Santa Perpètua de Mogoda.