479 nous morts registrats per les funeràries eleven la xifra global de morts per coronavirus a Catalunya a 7.576

479 nous morts registrats per les funeràries de Catalunya han elevat la xifra global de morts per coronavirus aquest dijous a 7.576, segons el nou recompte engegat ahir pel Departament de Salut. Si fins ara es comptabilitzaven només les morts en centres sanitaris, ara també s'hi afegeixen les que han tingut lloc en qualsevol altre indret. El nou mètode ha disparat les xifres i les crítiques del Ministeri de Sanitat, que recela del model perquè posa en qüestió que tots els morts comptabilitzats hagin donat positiu per covid-19. A banda de les defuncions, fins ara hi ha hagut 39.736 casos positius confirmats del virus, i n'hi ha 59.195 de possibles. La xifra global és de 98.931, 4.099 més que ahir.

De les 7.576 defuncions que les funeràries reporten des del principi de la crisi, 2.015 han mort a una residència, 84 a un centre sociosanitari i 478 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació. En concret, als centres hospitalaris han mort 4.056 persones que han donat positiu per coronavirus o n'eren sospitoses a partir d'un diagnòstic mèdic, segons el recompte que ofereix el Departament de Salut. La xifra ha crescut en 201 persones en relació a les 3.855 informades ahir. És la més alta de la darrera setmana.

Les defuncions també es desglossen per regions sanitàries. On n'hi ha hagut més és a la de Barcelona, 3.332; seguida de la de la Catalunya Central, amb 328; la de Girona, amb 202; la del Camp de Tarragona, amb 104; la de Lleida, amb 62; la de l'Alt Pirineu i Aran, amb 22, i la de les Terres de l'Ebre, amb 6.

Els casos positius també es desglossen per regions sanitàries. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha hagut 277 positius confirmats nous, a Barcelona 28.964, al Camp de Tarragona 1.638, a la Catalunya Central 3.064, a Girona 3.323, a Lleida 1.410 i a les Terres de l'Ebre 180. N'hi ha 880 que no s'han pogut classificar.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, 2.886 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 1.267. A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.966 són professionals sanitaris. També s'han comptabilitzat fins avui 18.724 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, 5.616 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 7.146 són casos sospitosos. A Barcelona n'hi ha 4.052, a Girona 501, a la Catalunya Central 420, a Lleida 288, al Camp de Tarragona 228, a l'Alt Pirineu i Aran 61 i a les Terres de l'Ebre 10. Hi ha 56 persones que no s'han pogut classificar.

Finalment, de les 2.015 persones que han mort a residències amb positiu de covid-19 o sospitosos, per regions sanitàries, a Barcelona n'hi ha hagut 1.621, a la Catalunya Central 237, a Girona 82, al Camp de Tarragona 60, a Lleida 9, i tant a l'Alt Pirineu i Aran com a les Terres de l'Ebre, tres.