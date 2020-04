Així serà el Sant Jordi alternatiu que proposen la llibreters, editors i floristes

La Cambra del Llibre, integrada pels gremis i associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i arts gràfiques de Catalunya, juntament amb el Gremi de Floristes i del sector de la flor han acordat finalment fixar la celebració del Dia del Llibre de 2020 per al dijous 23 de juliol. Aquesta serà doncs la data del Sant Jordi alternatiu davant la impossibilitat que se celebri el 23 d'abril, amb l'estat d'alarma encara en vigor.

Amb tot, els dos actors implicats assumeixen que llavors "encara s'hauran de mantenir mesures de distància social per protegir la salut de tots", i s'ofereixen a les administracions públiques i autoritats sanitàries per trobar "les fórmules i escenaris més adequats per celebrar-ho amb les màximes garanties".

D'altra banda, la Cambra i el Gremi han animat a celebrar el proper dia 23 d'abril el Sant Jordi "a casa". Es refermen així en les manifestacions fetes dilluns pel Gremi de Llibreters -en resposta al conseller d'Interior Miquel Buch- en el sentit que no tenia "cap sentit" plantejar obrir les llibreries el 23 d'abril, mentre estigui vigent el confinament.

Amb tot, també van defensar i han tornat a insinuar avui que, malgrat estiguin "amb la persiana baixada", les llibreries "no s'aturen" i per això "la millor manera d'ajudar és comprant llibres -"a casa"- a través dels llocs web dels establiments". Això sí, ho fan sense entrar en la discussió sobre si els llibres s'han 'd'apadrinar' per recollir quan s'aixequi el confinament o s'ha de fomentar el seu enviament tot i la situació actual.