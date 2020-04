Els micropobles distribueixen 20.000 mascaretes per a residències geriàtriques i centres hospitalaris

L'Associació de Micropobles ha realitzat una campanya entre els seus ajuntaments de les quatre demarcacions per recollir fons econòmics i destinar-los a la compra de material sanitari de primera necessitat per fer front a la pandèmia del COVID-19. En total s'han recollit 30.380,30 euros entre els ajuntaments, i amb fons propis de l'Associació, que han permès comprar 20.000 mascaretes i 96 gels de neteja.

"Gràcies a la suma de petits esforços de tots, hem aconseguit tirar endavant una gran iniciativa per ajudar en la lluita contra el COVID-19. Els Micropobles formen una potent xarxa territorial que ens permet treballar de forma coordinada i donar resposta, en la nostra mesura, a moments com el que ha provocat aquesta pandèmia", ha manifestat l'alcaldessa de Susqueda, Eva Viñolas i membre de l'Associació.

L'alcalde de Palau de Santa Eulàlia i vicepresident de l'Associació de Micropobles, Xavier Camps, explica que "vaig descobrir un proveïdor de material sanitari quan semblava que ningú en disposava. Immediatament vaig organitzar-ne una compra". La finalitat de la iniciativa mai ha sigut fer una donació econòmica sinó de material perquè "semblava que les administracions de dalt no ho feien arribar i el personal sanitari estava al límit". Camps relata com van contactar " hospital per hospital, clínica per clínica" per saber les necessitats i fer una gran compra per ajudar als centres sanitaris de Catalunya. El vicepresident detalla que on més s'ha recollit ha sigut a la província de Girona.



A la demarcació de Girona, les mascaretes es destinaran als hospitals de Figueres, Olot, Santa Caterina, Palamós, Campdevànol i Trueta; a les clíniques de Girona i Salus (Banyoles), als CAP de Salt, Bàscara i Banyoles; i a les residències geriàtriques de Sant Hilari i Maris d'Esponellà.

Pel que fa Tarragona, es repartiran entre els CAP de Falset, Espluga i Vila-rodona. Mentre que les que es repartiran a Lleida i Barcelona es destinaran a centres d'assistència primària i residències de gent gran.

"Els micropobles formem una important xarxa de municipis que treballem conjuntament des de fa anys per donar veu als pobles de Catalunya que tenen menys de 500 habitants."; ha afegit el president de l'Associació de Micropobles, i alcalde de Torrebesses, Mario Urrea.

La campanya i la compra de material ha estat una acció que s'ha realitzat coordinadament amb el Dipsalut, l'organisme de Salut Publica de la Diputació de Girona, i el departament de Salut a Girona de la Generalitat de Catalunya.