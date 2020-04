Els col·legis podran obrir aquest estiu per oferir als alumnes activitats de reforç voluntàries

El Govern central i les comunitats autònomes han acordat aquest dimecres que els col·legis puguin obrir aquest estiu per oferir classes de reforç voluntàries als estudiants amb problemes per seguir l'educació a distància durant el confinament per la pandèmia del coronavirus.

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha pactat aquesta mesura amb els consellers autonòmics en la reunió telemàtica de la Conferència Sectorial d'Educació celebrada aquest dimecres, on també s'ha discutit com tancar el curs i examinar als més de vuit milions d'estudiants no universitaris confinats en les seves llars des de fa un mes.

Segons ha informat el Ministeri, Celaá i els consellers d'Educació han decidit no perllongar el curs més enllà de juny, com estava previst, encara que es permetrà que les comunitats autònomes organitzin o donin suport a la realització d'activitats de reforç en el període estival "en formes diverses i combinades amb activitats lúdiques".

Aquestes activitats poden estar promogudes fins i tot per ONG o associacions "comptant amb el concurs de voluntariat i en contacte amb els centres educatius i els seus docents".

La proposta d'obrir els col·legis a l'estiu per oferir classes de suport és una petició d'organitzacions com Save The Children i la Confederació Espanyola d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (CEAPA) perquè els estudiants "en situació desfavorida o amb desfasament educatiu" puguin recuperar matèria, però també per ajudar la conciliació de les famílies "en moments econòmics que es preveuen molt durs" quan finalitzi l'estat d'alarma.

La majoria dels sindicats docents s'havien oposat en les últimes setmanes a la possibilitat de que el curs es perllongués durant l'estiu per donar descans tant a professors com a estudiants i famílies.

Els sindicats defensen que la suspensió de les classes presencials no ha suposat la interrupció del curs, i els docents han seguit teletreballant des que van tancar els centres escolars.