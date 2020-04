Àltima constata una "reducció significativa" de les defuncions en la darrera setmana

La funerària Àltima ha constatat una "reducció significativa" de les defuncions en els últims dies. Si fa dues setmanes multiplicaven per cinc les habituals en aquesta època de l'any, actualment en gestionen tres vegades més. "Encara és una xifra molt alta, però hem constatat una reducció que esperem que es mantingui", assenyala Josep Ventura, director de serveis funeraris d'Àltima. Del total de serveis, entre el 75% i el 80% són incineracions, una xifra que normalment frega el 50%, amb un temps d'espera d'entre dos i tres dies respecte els cinc de dues setmanes enrere. Tot i l'alt volum de feina, Ventura destaca que han evitat el col·lapse dotant-se de més personal i vehicles.

Sobre l'increment de la demanda de incineracions, Ventura assenyala que per moltes famílies tenir les cendres de la persona estimada els "reconforta" en un context on els comiats es veuen condicionats per les mesures de contenció actuals que no permeten veure el difunt, ni realitzar vetlles ni cerimònies, i que limita l'assistència de persones en l'últim moment.

Amb tot, recorda que els enterraments es poden fer i que ofereixen la possibilitat de celebrar un comiat del difunt amb una cerimònia convencional un cop s'aixequi l'estat d'alarma.

Ventura explica també que si el temps d'espera pel que fa a les incineracions és superior a l'habitual és perquè s'està permetent que les persones més properes –màxim tres- puguin assistir al moment de la cremació, un dret que compleixen d'acord amb l'ordre establerta pel Ministeri de Sanitat.

A l'àrea metropolitana de Barcelona Àltima gestiona onze punts de forns crematoris i 17 cementiris.