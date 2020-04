El Govern aposta per fer controls de temperatura corporal abans d'entrar a la feina i aïllar qui tingui símptomes

El Govern ha aprovat un conjunt de propostes emmarcades en una estratègia d'actuació per a la fase 1 del desconfinament, que s'inicia aquest mateix dimarts, 14 d'abril. Una d'aquestes recomanacions és fer controls de temperatura corporal a tots els treballadors que sigui possible abans d'entrar a la feina i aïllar a casa els qui tinguin una temperatura superior als 37,30 graus o bé tinguin símptomes respiratoris, a l'espera de fer-se un test. Una altra de les mesures que el Govern vol impulsar és la regulació dels accessos del transport públic per limitar l'ocupació màxima a un terç.

Aquests controls, que serien a l'exterior de les estacions en el cas del metro, FGC i Rodalies i en el cas dels autobusos per part de conductors, buscarien evitar aglomeracions.

El Govern ha aprovat aquesta estratègia de desconfinament en una reunió del Consell Executiu extraordinària celebrada aquesta tarda. Les mesures en forma de proposta, que s'han fet públiques poc abans de la una de la matinada, estan estructurades en quatre àmbits: control sanitari, co-resposaniblitat de la ciutadania, pla de control d'aglomeracions i adaptació a necessitats socials i col·lectius més vulnerables.

En una entrevista al Telenotícies de TV3, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha recordat al president espanyol, Pedro Sánchez, que "encara és a temps de rectificar" i mantenir el confinament total. En vista que això no sigui així, Budó ha explicat que el Govern català ha hagut de "buscar i establir una estratègia" per poder "protegir" la ciutadania, "contenir la pandèmia" i "evitar un rebrot".