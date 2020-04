Chacón veu manca de "sensibilitat" de l'Estat cap a les PIMES

ACN

La consellera d'Empresa i Coneixement veu manca de "sensibilitat" de l'Estat cap a les PIMES, critica que fins ara "no s'han adoptat mesures més enllà d'oferir crèdits avalats per l'administració" i avisa que per algunes "pot ser massa tard". Davant d'això la Generalitat reclama al govern espanyol, que és qui té Capacitat financera i tributària, "mesures que redueixin les despeses de les empreses com incrementar la liquiditat". En una entrevista que publica aquest dissabte 'El Punt Avui', la consellera recorda que "hi ha països que han actuat rapidíssimament per salvar el teixit productiu" i considera que aquí "s'ha esperat una mica massa". Chacón diu que se sent impotent i lamenta que moltes empreses no podran aguantar sense facturar.

Chacón destaca que a Catalunya hi ha 540.000 autònoms i a firma que "si deixen de pagar un mes les quotes, són 185 milions d'euros", cosa que, a parer seu, potser alleugeria "la càrrega a l'empresariat". "Si no ho fas així, potser després s'hauran d'invertir molts diners si tot això cau", adverteix tot recriminant que no veu sensibilitat per part de l'executiu espanyol "ni que s'adreci cap mesura a ajudar el teixit empresarial de la micro i petita i mitjana empresa".

"A més de les prestacions a les persones hi ha d'haver ajudes al teixit productiu de Catalunya, o les llistes de l'atur encara creixeran més", afirma la consellera d'Empresa. Chacón diu que no s'han de confondre "els ajuts a les empreses amb els ajuts al teixit financer". "Volem veure quina estratègia té l'Estat per ajudar realment les pimes, i no per ajudar-les a endeutar-se", reitera.

Com a consellera de Coneixement explica que les universitats estan disposades a fer avaluacions per internet i que crearan una pàgina web per tal que, a banda del que decideixi cada universitat, hi hagi "seguretat jurídica per als estudiants". "No fos cas que alguna decisió que preguem aquí afecti la validesa del títol a escala internacional o pugui tenir efectes negatius per a l'universitari", detalla