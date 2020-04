Trilla avisa que els contagis creixeran quan es torni a treballar i que les restriccions han de ser "mòbils"

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha avisat que els contagis creixeran quan la gent torni a treballar, i caldrà vigilar que la situació no es descontroli. Ha indicat que el govern espanyol no ha consultat el comitè d'experts del qual forma part abans de prendre aquesta decisió. Trilla ha dit a Catalunya Ràdio que l'aixecament de certes restriccions ha d'anar acompanyat d'un bon sistema per detectar i aïllar els nous casos. Ha advertit que si el resultat és "desfavorable", caldrà "corregir el més aviat possible". "Aquets mesures són mòbils, s'han d'anar ajustant conforme es vegi el resultat", ha argumentat. Trilla ha constatat que les UCI no han col·lapsat pel coronavirus, però perquè s'han multiplicat els recursos.

"Aquest esforç de multiplicar i que la Primària també atengui malalts de forma domiciliària ha ajudat que tot el sistema hagi aguantat, no es pot parlar de col·lapse en termes objectius", ha considerat, alhora que ha afegit que si no s'hagués tocat res el col·lapse hagués arribat de forma "absoluta i ràpida".

Pel que fa a les declaracions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, donant per fet que tornarà a demanar una pròrroga de l'estat d'alarma fins al 10 de maig, Trilla ha opinat que és "prudent" fer-ho. "Tothom ha de pensar que això durarà, amb diferents etapes, però durarà. No s'acabarà fins que no tinguem una vacuna", ha conclòs.

Posteriorment, Trilla ha fet una piulada remarcant que la funció d'un comitè científic assessor és la de "donar la seva opinió independent i tractar de respondre les preguntes o dubtes que li poden plantejar tant els responsables tècnics com els responsables polítics, que prenen les decisions". "Així és com funciona i com ha de funcionar", ha conclòs.