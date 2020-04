Torra demana confinament total fins a finals d'abril i alerta de risc de rebrot

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dijous que el confinament total s'allargui fins a finals d'abril, i que així ho han sol·licitat al Govern central de Pedro Sánchez, després d'advertir del risc d'un rebrot del coronavirus.

"Aquesta situació, avalada per experts, ens aconsellen que aquests 15 dies seguim amb un confinament total. Sortir d'aquest estat és una temeritat. No ens podem equivocar. Un segon rebrot ho pagaríem molt car", ha alertat en una entrevista en Rac1 recollida per Europa Press.

Després de reclamar sentit comú i planificació, ha assegurat que és difícil plantejar-se un inici de desconfinament sense una política de test massius a la població: "I no tenim aquests tests, no han arribat. Només han arribat 180.000 test de Madrid, nosaltres comprem 44.000 --malgrat haver encarregat 200.000-- i la Diputació 150.000".

Després de cridar a no baixar la guàrdia en assegurar que la situació és "crítica", ha concretat que el 87% dels llits de les UCIs dels hospitals catalans estan ocupades, i encara que no s'ha arribat al col·lapse, hi ha un marge molt estret del 10%, ha precisat.

Així, no comparteix que el president del Govern central, Pedro Sánchez, afirmi que el coronavirus comença a estar sota control, un missatge que creu que pot portar a un estat de relaxació que ompli les carreteres de persones per passar el cap de setmana fora.



"Blindar accesos"

En cas que hi hagi persones que intentin viatjar fins a la seva segona residència, Torra ha animat als alcaldes dels municipis que puguin veure's afectats a "blindar els accessos" a les seves poblacions per evitar-ho, com assegura que ja han fet alguns.

Sobre quan es podran fer test a tota la població, Torra ha lamentat la "epopeia" de la Generalitat a l'hora de sortir al mercat exterior per comprar material sanitari, i com a exemple ha explicat que es va passar un dia cercant bates.

"La centralització de la compra de materials, però alhora un missatge d'espavila't, ha motivat que Espanya, Catalunya i les autonomies hagin hagut de sortir al món a veure com arriben mascaretes, bates i respiradors. Ha estat un autèntic desori", ha criticat Torra, que vol que guants i mascaretes siguin obligatoris per a tots els ciutadans.

També ha anunciat que les farmàcies, des del 14 d'abril fins a el 11 de maig, disposaran de 14 milions de mascaretes per a la població que es distribuiran "de forma ordenada sobre la base del carnet de salut".



Residències

Sobre l'alt percentatge de morts en residències de gent gran, el president ha explicat que ja va alertar de la gravetat de la situació, que es necessitava un pla de xoc i que no s'estava informant bé, i per això, després de parlar amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, li va demanar que la Conselleria de Salut assumís la gestió de les residències i el conseller de Treball, Chakir El Homrani, se centrés en la crisi social.

En preguntar-se-li si va pensar a destituir a El Homrani, ha opinat que tothom fa el que pot i que mentre són consellers del Govern tenen el seu "suport", evitant pronunciar-se sobre este tema.



Desconfinament

Per Torra, el desconfinament haurà de realitzar-se de forma gradual, territorialment i per col·lectius, i els grans esdeveniments multitudinaris "segurament no es podran celebrar fins a molt més endavant", com a partits de futbol i concerts.

Sobre si caldrà baixar-se una aplicació en el mòbil, el president admet que li preocupa, però que haurà d'haver-hi un sistema que permeti conèixer la salut dels ciutadans protegint "al màxim" els drets i llibertats.

En relació a si els nens podran tornar a l'escola, creu que podrien obrir-se l'última setmana, però veu "un estiu el més feliç possible, en què no hi hagi deures i puguin estar junts els qui han estat tan separats".