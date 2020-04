Torra alerta Sánchez de la «temeritat» de relaxar ja el confinament

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha alertat aquest dijous el president del Govern central, Pedro Sánchez, de la "temeritat" que implicaria relaxar el confinament total en els pròxims dies, perquè una eventual "segona onada" de contagis de coronavirus es pagaria "molt cara".

El Govern de Quim Torra ha redoblat les seves crides a prolongar el confinament total i no iniciar encara una "desescalada" de les restriccions.

Sortir la setmana que ve d'aquest confinament estricte "és una temeritat", ha dit a RAC1 Torra, que ha explicat que "el marge és molt estret" i un rebrot del coronavirus podria desbordar de nou el sistema sanitari, que està "a un 10% del col·lapse".

Segons el president, "sense una política de test massius, és molt difícil plantejar-se un desconfinament", perquè no es pot saber quina és la "situació real" de la pandèmia.

"Necessitem dues setmanes de temps", ha recalcat Torra, perquè puguin anar arribant els tests i tenir una fotografia més precisa de qui està contagiat.

Aixecar restriccions sense tenir aquesta informació, ha advertit, vol dir "posar en risc els treballadors" que puguin tornar al seu lloc de treball a partir de la propera setmana.

Per això, la Generalitat ha sol·licitat una pròrroga del confinament total, que segons Torra hauria de ser de 15 dies.

Un rebrot dels contagis, ha insistit, seria "perillosíssim" perquè agreujaria la saturació d'un sistema sanitari ja molt tensionat i obligaria a aplicar de nou mesures dràstiques.

"Molt pitjor que un confinament és un segon confinament", ha assenyalat Torra, que tem una "tendència a la italiana" d'"anar posant pedaços i prolongant confinaments".

També la portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha expressat en roda de premsa la seva "preocupació" per la possible desescalada de restriccions a partir de la setmana que ve i ha avisat: "Aquest virus té dos aliats: les presses i la imprudència".

"Un desconfinament mal planificat ens pot portar a un rebrot de contagis i a un segon confinament, que seria més problemàtic, més llarg i més greu", ha remarcat Budó, que ha denunciat que encara es "desconeix" el pla que pensa aplicar el Govern central a partir de la setmana que ve.

El Ministeri de Sanitat estudia tots els escenaris i factors que poden intervenir en la fase successiva al confinament total, la de "desescalada" de les restriccions sense arriscar un repunt del coronavirus, un procés complex sobre el qual "ningú al món té les solucions", ha ressaltat la cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra.

D'altra banda, després que ahir el Consell de Garanties Estatutàries dictaminés que els pressupostos de la Generalitat per al 2020 s'ajusten a la legislació vigent, Torra ha reconegut que aquests comptes -elaborats amb anterioritat a l'emergència del coronavirus- "no serveixen" per fer front a la nova situació.

Però si "donen un marc" millor que els prorrogats del 2017, ja que contemplen "3.000 milions d'euros més", amb la "possibilitat de canvis de partides" i "l'eliminació de burocràcia", ha assegurat.

Després que Sánchez hagi assenyalat que vol integrar en un "gran acord" per a la reconstrucció del país després del coronavirus els agents socials, els presidents autonòmics i les forces que "estiguin disposades a donar un cop de mà", Budó ha donat per fet que Torra participarà en qualsevol escenari que sigui de "treball, col·laboració i cooperació".

Budó ha emfatitzat, això sí, que el Govern de JxCat i ERC no participarà de cap acord que "pretengui enfortir la recentralització de l'Estat".