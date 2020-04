Els tabals ressonen pels carrers de Verges el Dijous Sant, tot i la suspensió de la processó i la Dansa de la Mort

Els tabals clàssics que ressonen durant la processó de Verges (Baix Empordà) s'han tornat a escoltar pels carrers de la localitat aquest Dijous Sant. Ho han fet malgrat la suspensió, obligada pel coronavirus, d'aquest acte religiós que inclou la reconeguda Dansa de la Mort. Sis manages han repicat els timbals, acompanyats de les trompetes i de les campanes de l'església. Després, els veïns d'aquesta localitat baix-empordanesa han entonat l'Hosanna, el cant litúrgic, que dona la benvinguda a Jesús en la representació que es fa cada any. Aquesta ha estat la manera dels veïns del poble de mantenir una celebració troncada pel confinament, i que només la Guerra Civil abans i el coronavirus ara han aconseguit cancel·lar.

A les cinc de la tarda han sonat les campanes de l'església de Verges del Dijous Sant. Ha estat aleshores, quan s'ha escoltat el so de les trompetes, al ritme marcat per les Manages amb els seus tabals. Just després, els veïns han entonat l'Hosanna, el cant litúrgic que lloa l'arribada de Jesús i que forma part de la primera escena que es representa a l'obra de teatre que cada any interpreten els veïns de Verges. Aquest dijous, però, els carrers estaven buits en aquesta localitat que amb prou feines supera el miler d'habitants i que cada any rep 5.000 curiosos atrets per la processó i la reconeguda Dansa de la Mort.

El coronavirus ha obligat a suspendre un acte que implica tots els veïns de Verges i que només la Guerra Civil espanyola havia aconseguit anul·lar abans. "Per a nosaltres és un cop molt dur, perquè els vergelitans i vergelitanes ens sentim molt nostra la processó, però tots entenem que no podia ser", assenyala Ignasi Sabater, l'alcalde del poble.

En la mateixa línia s'expressa l'Albert Casabó, membre de la junta de la Processó de Verges. Casabó reconeix que "estan molt tocats" i destaca el "paral·lelisme" que hi ha entre la Dansa de la Mort i la situació actual. I és que aquest ball tenebrós sorgeix arran de la Pesta Negra que fa centenars d'anys va afectar molts pobles.

"En certa manera aquesta vegada, i salvant totes les diferències, nosaltres estem vivint la nostra Dansa de la Mort", explica Casabó, en relació a l'afectació que té el coronavirus en la vida social i econòmica dels ciutadans.

Carrers buits

Des de la junta de la Processó de Verges reconeixen que "es fa estrany" que la Setmana Santa comenci amb els carrers buits. "Avui estaríem acabant de col·locar les torxes i posant a punt tot el que cal per la representació. La veritat és que estem una mica tocats moralment", explica Casabó.

Tot i això, els vergelitans no han volgut deixar de celebrar aquesta festa religiosa que porta milers de visitants a la localitat. Ho han fet sortint als balcons i escoltant el so dels tabals i les trompetes distribuïts en diferents zones del poble, per tal que cap veí es quedés sense sentir aquest so tan característic del Dijous Sant a Verges.

La realitat, però, ha estat que el carrer d'Orient, conegut popularment durant la processó com el carrer dels Cargols, estava buit. Es tracta d'una de les zones més emblemàtiques del recorregut, ja que a banda i banda es col·loquen cargols amb oli a dins. Després s'encenen per il·luminar tenebrosament una de les vies que més gent acull. Tampoc hi havia ningú a la plaça de l'església, on habitualment hi ha prop de 1.500 cadires per veure la funció.

Resignats, però esperant l'any vinent

Sabater explica que "no ha estat fàcil" haver de suspendre la processó i la Dansa de la Mort, però assegura que els veïns ho han entès "perfectament". "És resignació i frustració el que tenim ara mateix, però la crisi sanitària és molt greu i no hi havia cap altra opció", assenyala l'alcalde, que durant divuit anys ha fet de Jesús a l'obra.

Amb tot, el batlle es mostra "orgullós" dels veïns ja que, com passa cada any, aquesta vegada tots s'han implicat en fer aquesta celebració des de casa seva. De fet, per fer més entretinguda la tarda, s'ha animat als vergelitans a fer una berenada amb brunyols de l'Empordà i ratafia.