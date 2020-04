Les mascaretes del Govern estaran finalment disponibles a les farmàcies a partir del 20 d'abril

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha anunciat que les mascaretes del Govern estaran finalment disponibles a les farmàcies a partir de 20 d'abril, i no a partir de dimarts, com estava previst fins ara. En un principi, es comptava amb què es podrien repartir 100.000 mascaretes a partir de dimarts vinent, però per a "garantir el bon funcionament de la mesura i que tothom les pugui obtenir des del primer moment", el Govern ha decidit ajornar-ho al 20 d'abril per posar-ne a disposició un milió i mig. La primera remesa de mascaretes, que es repartiran amb la targeta sanitària, serà per a col·lectius vulnerables i "per als que reprenguin l'activitat laboral fora dels seus domicilis".

El Govern n'ha encarregat 14 milions i calculen que acabaran de repartir-se a principis de maig.