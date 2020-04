El Homrani: "No estàvem preparats per aquesta situació"

"No estàvem preparats per aquesta situació. S'ha de ser clar i honest", ha afirmat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en una compareixença parlamentària telemàtica. El conseller ha apuntat que es viu una situació d'"absoluta excepcionalitat" però ha defensat que tothom "s'hi està deixant la pell". El Homrani ha valorat que la decisió de que el Departament de Salut assumís la gestió de les residències era "necessària" i ha reconegut que un cop passi la crisi del coronavirus caldrà "fer una revisió" del model de residències. Ha demanat però "no estigmatitzar" la feina en aquests espais. El conseller ha reivindicat també que els serveis socials hauran de ser un "veritable pilar" de l'Estat del Benestar.