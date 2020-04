Cataluya registra 100 nous morts i frega els 33.000 casos

Catalunya ha arribat als 3.331 morts per coronavirus (100 més que el dia anterior) i en les últimes hores ha confirmat 1.257 nous casos. Així, la xifra total de casos a Catalunya és de 32.984, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat. Del nombre total d'afectats pel coronavirus, 5.251 són professionals sanitaris; i des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat 2.629 ingressats greus i 14.298 altes hospitalàries.

En el comunicat, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies informa que Catalunya ha registrat 1.567 morts per coronavirus a residències de gent gran des del 15 de març (160 més que el dia anterior) i 2.985 casos positius (estan aïllats), amb dades facilitades per les residències al Govern. De la xifra total d'afectats, 873 estan hospitalitzats; i, del total de les residències catalanes, 308 tenen persones diagnosticades amb coronavirus i 409 tenen persones amb símptomes (el sistema català està format per 1.073 residències de gent gran). Quant als professionals dels centres residencials, 5.096 estan en aïllament o presenten simptomatologia, d'un total de més de 75.000 treballadors.