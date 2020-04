Catalunya registra 100 noves morts i se situa en els 33.000 contagis

Catalunya va arribar ahir als 3.331 morts per coronavirus (100 més que els registrats el dia anterior) i en les últimes hores ha confirmat 1.257 nous casos. Així, la xifra total de casos a Catalunya és de 32.984, segons va informar la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat. De la xifra total d'afectats pel coronavirus, 5.251 són professionals sanitaris; i des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat 2.629 ingressats greus i 14.298 altes hospitalàries.

Per altra banda, el Jutjat del Contenciós-Administratiu 2 de Barcelona ha resolt concedir les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel Sindicat Autònom de Policia (Sap-Fepol) perquè una agent dels Mossos d'Esquadra pugui accedir a un permís retribuït i tenir cura del seu fill a hores laborals durant l'estat d'alarma. Sap-Fepol va explicar que, després de la negativa de l'Administració a concedir el permís, va instar judicialment al seu reconeixement «en benefici dels interessos d'una de les seves afiliades, que sent família monoparental podia gaudir d'aquest permís per deures inexcusables».

El Jutjat ha estimat les cautelars en constatar la «incompatibilitat de la recurrent per a l'exercici de les seves funcions ordinàries de Mossos d'Esquadra de seguretat pública a principi en constant exposició a la font del oronavirus», situació prevista com a excepció en el decret de l'estat d'alarma.

En un altre ordre de coses, l'Ajuntament de Vic ha habilitat un espai del cementiri de la ciutat per poder-hi enterrar totes les persones de fe musulmana. Segons el regidor de Ciutadania de Vic, Josep-Ramon Soldevila, la comunitat musulmana de la ciutat havia fet la petició davant les restriccions en la repatriació de cossos, que s'han endurit per la crisi sanitària del coronavirus. De moment s'ha acordat l'habilitació de 125 nínxols del sector est del cementiri com a solució «provisional», amb opció que després es puguin repatriar els cossos. A més, segons l'ajuntament també s'està treballant en una proposta consensuada amb la comunitat musulmana per facilitar «un enterrament digne» a tothom.