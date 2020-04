Torra replica a Sánchez que encara no es pot dir que el coronavirus està "sota control": "La situació és molt difícil"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha replicat al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que encara no es pot dir que el coronavirus està "sota control". En una entrevista a Rac1 aquest dijous al matí, i minuts després que Sánchez afirmés al Congrés que el virus ja està "controlat" a Espanya, Torra s'hi ha mostrat en desacord: "La situació és molt difícil". El president del Govern ha instat els ajuntaments i la policia local a blindar els accessos als municipis per evitar desplaçaments innecessaris. Torra també ha alertat que el desconfinament no s'hauria de produir almenys fins a principis de maig, i ha anunciat que les farmàcies disposaran de 14 milions de mascaretes entre el 14 d'abril i l'11 de maig.

Torra ha subratllat que ell no creu que el brot ja estigui "sota control" a Catalunya, i ha opinat que Sánchez no hauria de donar aquests missatges "en aquests moments". El president del Govern ha insistit que la situació és "crítica", amb les UCI i el personal sanitari "sobrecarregat", i en un escenari on "no es pot abaixar la guàrdia". "Crec que, per responsabilitat, cal dir que estem en situació molt difícil", ha reiterat.

De fet, Torra ha explicat que el Govern, a través del Procicat, va demanar ahir al vespre a la Moncloa que permeti la pròrroga del confinament total a Catalunya. La petició no fixa cap data concreta, però la Generalitat entén que el "més lògic" seria allargar la situació 15 dies més, a partir de dilluns. Torra espera que la resposta de Madrid es base en informes d'experts i criteris mèdics, i assegura que "no s'imagina" que el govern espanyol no atengui la petició.

Encara sobre Madrid, i pel que fa a la proposta de Sánchez d'elaborar uns nous 'Pactes de la Moncloa', Torra ha lamentat "no tenir-ne idea" de res perquè ningú no li ha explicat cap concreció ni enviat cap paper: "No sabem si és globus sonda o què, no sé si els Pactes són perquè també puguem discutir sobre l'autodeterminació, o si volen recentraltizar. El dia que tinguem un paper al davant podrem contestar", ha reblat.

Torra també ha assumit "totes les responsabilitats" del que fan els consellers del Govern i, per tant, ha donat tot el seu suport als membres de l'executiu, inclòs al de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani -després que Torra passés la competència de les residències a Salut.

Desconfinament i més mascaretes

Torra també ha apuntat que encara el nivell d'UCI ocupades és del 87%, i que si bé no s'està al 100% del col·lapse, només hi ha un 10% de marge. El president ha subratllat que del 14 d'abril a l'11 de maig les farmàcies catalanes disposaran de 14 milions de mascaretes per a la població en general, i que es distribuiran en base al carnet de Salut.

Pel que fa al desconfinament, Torra ha augurat que s'haurà de fer gradual i, per exemple, fent anar la gent a treballar en horaris diferents, i en funció de cada territori, i per l'edat. El president ha avançat que els esdeveniments quedaran per "al final", i ha sentenciat que vol que l'ús de guants i mascaretes sigui "obligatori".