El Homrani: "No estàvem preparats per aquesta situació. S'ha de ser clar i honest"

"No estàvem preparats per aquesta situació. S'ha de ser clar i honest", ha afirmat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en una compareixença parlamentària telemàtica. El conseller ha apuntat que es viu una situació d'"absoluta excepcionalitat" però ha defensat que tothom "s'hi està deixant la pell". El Homrani ha valorat que la decisió de que el Departament de Salut assumís la gestió de les residències era "necessària" i ha reconegut que un cop passi la crisi del coronavirus caldrà "fer una revisió" del model de residències. Ha demanat però "no estigmatitzar" la feina en aquests espais. El conseller ha reivindicat també que els serveis socials hauran de ser un "veritable pilar" de l'Estat del Benestar.

El conseller ha reconegut que no estaven preparats per abordar aquesta pandèmia des de l'àmbit de treball i afers socials però ha apuntat que això és "extensible" a qualsevol àmbit de l'administració. Malgrat això, ha defensat que des de l'inici de la crisis s'ha treballat i s'han pres mesures per donar-hi resposta, fins i tot "avançant-se" a decisions que més tard s'han pres en altres territoris.

En l'àmbit residencial, ha reconegut que el model de residències pel que s'havia apostat a Catalunya era "que fossin llars, que no fossin hospitals" i ha afirmat que la covid-19 "farà replantejar" això. Ha concretat que caldrà variar qüestions sobre l'entorn de les residències "perquè s'han de reforçar altres (qüestions)".

El Homrani ha assegurat que la decisió de que Salut assumeixi la gestió de les residències "és bona per als residents" i ha apuntat que això no farà que ara Salut s'impliqui més "sinó que ho continuarà fent com ho ha fet des del principi". Ha afegit que l'objectiu és "assegurar l'atenció i treballar-ho de la millor manera possible" i ha defensat que totes les decisions que ha pres la seva conselleria "ha tingut al centre les persones".

El conseller ha reconegut que un dels problemes ha estat la dotació d'equips de protecció individual (EPI) i en aquest sentit ha criticat que la centralització per part del govern espanyol "va fer perdre 10 dies essencials". Ha explicat que un cop la Generalitat va poder fer les seves compres ho va començar a fer i que s'han destinat més de 7 MEUR a adquirir EPI per a les residències.

Així, fins al 19 de març es va fer una primera compra de 310.00 mascaretes, 200.000 guants, 32.000 bates i 10.000 ulleres, per valor d'1,6 MEUR. Posteriorment es va fer una segona compra que es va començar a arribar el passat cap de setmana i que consta de gairebé 4,4 elements de protecció entre mascaretes d'FFP2 (450.000), mascaretes quirúrgiques (900.000), bates impermeables (55.000), guants (2,7 milions) i ulleres (8.000).

També ha apuntat que s'ha reforçat el personal davant les baixes generades pel propis coronavirus, tot i que ha explicat que l'"escassetat" d'EPI també ha dificultat aquesta tasca en generar una "sensació de por" a l'hora de treballar en l'àmbit residencial. "Necessitem que els missatges siguin de molta més empatia", ha declarat. El conseller ha reclamat "no estigmatitzar de forma tan bèstia el sector".

En l'àmbit laboral, ha concretat que també s'han incorporat 240 professional de mútues del treball en els espais que han habilitat per poder traslladar residents.

Precisament, sobre la tasca d'esponjar les residències i traslladar residents ha apuntat la dificultat de trobar espais que puguin acollir residents que en la majoria de casos són grans dependents i que requereixen unes adaptacions especials. Així ha respost a les crítiques rebudes en aquest àmbit i ha assegurat que la decisió per determinar espais per traslladar-hi persones grans ha de seguir la "mirada assistencial, mirada sanitària i mirada de protecció".

Reivindica que els serveis socials no siguin més "el germà petit".

Ha defensat també la decisió de que les famílies puguin endur-se els avis a casa a passar el confinament si es troba "en bon estat de salut". Ha defensat la modificació de l'ordre que ho regula per la manca de tests, ja que en un primer moment era requisit indispensable que es va treure en veure que no hi havia tests. Ha defensat però que les famílies que s'enduen un resident l'han de tenir en confinament durant 14 dies, com si fos positiu, per minimitzar el risc de contagi. Ha reconegut però que seran poques les famílies que s'acabaran acollint a les mesures per la dependència de la majoria de dependents.

Que els serveis socials deixin de ser "el germà petit"

El Homrani ha reivindicat el paper que han de tenir els serveis socials en el futur i ha afirmat que han de deixar ser "el germà petit" de les potes de l'Estat de Benestar. "Caldrà reforçar-ho absolutament", ha declarat, al temps que ha reclamat que els treballadors d'aquest sector "no se sentin infravalorats i invisibilitzats".

El conseller ha afirmat que caldrà fer una "revisió molt gran" i repensar espais que han de permetre detectar de forma ràpida infeccions, oferir més recursos, més personal qualificat i posar la gent gran al lloc que mereix.