El Govern compra 14 milions de mascaretes que els ciutadans podran recollir a les farmàcies amb la targeta sanitària

El Govern ha comprat 14 milions de mascaretes que els ciutadans podran anar a recollir a les farmàcies a partir de dimarts, quan arribaran les 100.000 primeres. Així ho ha explicat la consellera de la presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, que ha lamentat la decisió de l'executiu espanyol d'aixecar el confinament total, ja que això provocarà que prop d'un milió de treballadors catalans dimarts hagin de desplaçar-se per anar a la feina. "El virus té dos aliats, les presses i la imprudència", ha afirmat. En aquest sentit, Budó ha demanat que dimarts prioritzin la recollida de les mascaretes les persones que hagin de tornar a la feina i que no en tinguin.

"Demanaríem que tots els que encara puguin quedar-se a casa a teletreball o confinats, s'esperin a les properes setmanes per prioritzar que les primeres 100.000 mascaretes siguin pels que sí o sí han d'anar a partir de dimarts a treballar", ha afirmat Budó.

La compra de les mascaretes, que s'ha fet a una empresa del Maresme, permetrà que cada ciutadà en tingui dues, i es complementarà amb qualsevol que hagin fet, a banda, ajuntaments o altres institucions.

Budó ha explicat que serà "indispensable" presentar la targeta sanitària a l'hora d'anar a buscar les mascaretes del Govern. D'altra banda, també ha garantit que els 14 milions de mascaretes comprades són per la ciutadania, i formen part d'una comanda al marge de les que es fan per abastir als serveis essencials, com els sanitaris o els d'emergència.

"Aquests dies hi haurà molta més gent desplaçant-se, demanem l'ús de mascaretes, i de guants", ha dit Budó, remarcant la necessitat de "l'autoprotecció" per evitar la propagació del virus.

En la roda de premsa diària del Govern, la consellera de la Presidència, Budó ha criticat la decisió de l'Estat d'aixecar el confinament total, i ha dit que un desconfinament mal planificat "pot portar un rebrot de contagis" i un segon confinament "molt més llarg i greu".

En aquest sentit, Budó ha dit que els epidemiòlegs demanen mantenir el confinament total i ha recordat que l'OMS també ha exigit no "relaxar-se". "Desconeixem quin pla té el govern espanyol pel desconfinament més enllà de dir que a partir de la setmana que ve haurem de tornar a treballar, i això no pot ser", s'ha queixat.

Budó ha demanat a les empreses que, en la mesura del possible, permetin teletreballar a tots els empleats que ho puguin fer, i que també siguin flexibles amb els horaris d'entrada per evitar aglomeracions en les hores punta al transport públic.