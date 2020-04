Educació treballa per tenir i fer arribar 23.000 paquets de dades d'Internet a famílies amb problemes de connectivitat

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que estan "a punt de tenir" 23.000 paquets de dades per fer-los arribar a les famílies amb problemes de connectivitat. En declaracions a la Cadena Ser, Bargalló ha detallat que han comptat fins a 55.000 famílies amb problemes per seguir l'ensenyament a distància després de Setmana Santa per manca de connectivitat, escassetat de dades de connexió o manca de dispositius. Aquest darrer punt no preocupa Educació ja que Bargalló ha concretat que disposen de fins a 100.000 dispositius que es poden repartir. La Conselleria treballa ara amb empreses de repartiment per fer arribar aquests paquets de dades i dispositius a les famílies, o professorat, que ho necessitin.