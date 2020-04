Catalunya supera els 3.000 morts per coronavirus i s'acosta als 30.000 positius

Catalunya ha superat aquest dimarts les 3.000 morts per coronavirus. Segons les dades del Departament de Salut, en les darreres hores hi ha hagut 133 defuncions, fet que situa la xifra en 3.041. A banda, s'han confirmat 1.324 positius nous, cosa que eleva la xifra total a 29.647. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, 2.442 persones han estat ingressades de gravetat. A més, del nombre total de positius arreu del país, 4.603 són professionals sanitaris. Salut també subratlla que des de l'inici de la pandèmia de coronavirus hi ha hagut 12.250 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19.