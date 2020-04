Torra encarrega a Oriol Mitjà un pla de desconfinament

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va explicar ahir que han encarregat a l'investigador Oriol Mitjà l'elaboració d'un informe que serveixi de base per implementar l'estratègia científica i tècnica, i permeti valorar les mesures de salut pública per controlar la infecció i recuperar l'activitat social i econòmica una vegada se superi l'estat actual de confinament. En roda de premsa posterior al Consell Executiu, va explicar que el seu Departament coordinarà aquest informe, que està previst que es lliuri al president de la Generalitat, Quim Torra, en 15 dies.

A proposta del mateix Torra, s'ha nomenat Mitjà com a assessor del president de la Generalitat en la matèria, que no percebrà cap retribució ni tindrà cap dret de naturalesa econòmica per assistir a les reunions derivades d'aquesta qüestió ni tindrà dret a cap tipus d'indemnització. Segons Budó, han acordat impulsar aquest informe davant la projecció feta per diversos experts que coincideixen que el coronavirus no s'eliminarà «a curt termini, la qual cosa provocarà la necessitat de coordinar i establir les diferents fases de recuperació» de l'activitat social i econòmica per minimitzar els possibles rebrots durant els propers mesos.

Així, va explicar que tots els esforços realitzats s'han centrat en cinc punts: reduir el ritme de contagi; atendre les persones que requereixen assistència sanitària; evitar la saturació del sistema de salut; atendre les persones més vulnerables, i dotar-les dels materials i equipaments necessaris.

En el procés de desconfinament, va destacar Budó, serà molt important la realització de «tests massius» entre la població. Per disposar d'aquests tests, la Generalitat ha aprovat la creació del programa Orfeu, que suposarà una inversió de prop d'1,4 milions d'euros i en una primera fase li permetrà disposar de 170.000 tests PCR en un termini de sis setmanes.