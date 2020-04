Puja a 702 el nombre de persones mortes per covid-19 a residències de gent gran, segons Afers Socials

La Conselleria de Treball i Afers Socials ha informat aquest diumenge que des del 15 de març han mort per coronavirus almenys 702 persones a residències de gent gran, cosa que augmenta en 56 les defuncions comunicades en les últimes 24 hores. A més, segons les dades facilitades per les residències al Departament, en total hi ha 1.631 usuaris que tenen diagnòstic de coronavirus, davant dels 1.261 informats aquest dissabte (370 més). Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament de Salut. A més, 283 residents estan hospitalitzats. A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades.

Fins a avui s'ha confirmat també que hi ha 216 residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 303 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 residències de gent gran.

Pel que fa als professionals, 4.930 estan aïllats o tenen simptomatologia, d'un total de més de 75.000.

A la ciutat de Barcelona, hi ha 2.599 professionals aïllats, 295 residents confirmats amb covid-19, 66 centres amb residents confirmats amb coronavirus, 143 residents hospitalitzats i 205 morts.

A les comarques de Barcelona, el nombre de morts a residències és de 226, i el de residents confirmats amb covid-19 és de 611. Hi ha 1.192 professionals aïllats preventivament o amb simptomatologia.

A Girona són 46 residents morts i 150 amb coronavirus, a Tarragona 39 morts i 94 confirmats, a Lleida 39 morts i 164 confirmats i a les Terres de l'Ebre 6 morts i un resident amb coronavirus confirmat.

L'any 2019 van morir a les residències de gent gran de tot Catalunya 10.979 persones, i l'any 2018, 11.402 persones, el que suposa un mitjana mensual de més de 900 defuncions.