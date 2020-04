La incineració representa el 80% dels serveis d'Àltima i el temps d'espera se situa en els 5 dies

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus la demanda d'incineracions no ha parat de créixer. Segons Àltima, més del 80% dels serveis que ofereix a l'àrea metropolitana de Barcelona ja són incineracions, un 20% per sobre de la mitjana habitual. Segons Josep Ventura, director de serveis funeraris d'Àltima, aquest increment s'explica pel fet que a moltes famílies que no s'han pogut acomiadar de les persones estimades per les mesures de confinament els reconforta guardar les cendres. A diferència del què passa Barcelona, on s'està arribant al límit de la capacitat per incinerar, Àltima està reforçant la seva operativa per donar resposta a l'increment de la demanda. Amb tot, el temps d'espera se situa en els cinc dies de mitjana.

Segons Josep Ventura aquest temps d'espera s'explica d'una banda per l'increment de la demanda –el nombre de defuncions s'ha multiplicat per cinc amb la covid-19- i de l'altre perquè totes les incineracions s'estan fent facilitant l'accés de les persones més poperes en el moment final de l'acomiadament, un dret que compleixen d'acord amb l'ordre establerta pel Ministeri de Sanitat.

Sobre l'increment de la demanda de incineracions, Ventura assenyala que per moltes famílies tenir les cendres de la persona estimada els "reconforta" en un context on els comiats es veuen condicionats per les mesures de contenció actuals que no permeten veure el difunt, ni realitzar vetlles ni cerimònies, i que limita l'assistència de persones en l'últim moment.

A l'àrea metropolitana de Barcelona Àltima gestiona onze punts de forns crematoris i 17 cementiris.