Govern rep 220 peticions per traslladar avis de residències a cases

Unes 220 famílies han formulat una petició per traslladar a casa seva ancians que es troben en residències i que estan sans, peticions que es començaran a resoldre a partir de dilluns que ve.Els departaments d'Afers Socials i de Salut de la Generalitat ultimen una instrucció que permetrà traslladar aquests ancians a casa de familiars.

Així ho ha explicat el conseller de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, en roda de premsa telemàtica, la primera que fa després de superar el coronavirus.Amb això, la Generalitat pretén donar resposta a les peticions de les famílies que volen emportar-se els seus familiars a casa, una mesura "temporal i voluntària", ha dit el conseller, que ha garantit que aquestes persones no perden la plaça i que podran tornar un cop superada la situació de pandèmia.

Els ancians que s'acullin a aquesta mesura hauran de trobar-se bé, no presentar cap símptoma associat al coronavirus i hauran de fer un aïllament de 14 dies al domicili.

Actualment, hi ha 64.000 persones a residències públiques o privades de Catalunya, amb una mitjana d'edat de 84 anys i amb un 80% d'ells amb alguna patologia important.Aquesta situació, segons el conseller, ha fet que les residències d'avis siguin un dels àmbits on més mal ha causat el coronavirus, perquè es tracta de persones amb una salut fràgil i ha apuntat que, en condicions normals, cada any moren uns 11.500 persones grans en residències.

Durant la roda de premsa, Homrani ha detallat algunes de les mesures que està prenent el seu departament per fer front al coronavirus, que s'està acarnissant de manera especial a les residències de gent gran.

A Barcelona, ja s'han traslladat 128 persones malaltes o amb símptomes de coronavirus a tres clíniques de mútues de treball i s'estan buscant més espais per traslladar més pacients, el que permet assegurar un correcte aïllament i atenció assistencial a les persones grans.

Aquesta mesura també permet comptar amb els professionals d'aquestes clíniques i, els últims dies, s'han mobilitzat un total de 240 treballadors només a Barcelona.També a la ciutat, s'han reforçat 26 residències amb 83 professionals d'atenció domiciliària i s'han repartit més de 118.000 elements de protecció, com màscares o guants.

Els últims dies, la Generalitat també ha generat un borsa de treball de 838 persones inscrites al Servei d'Ocupacio de Catalunya. El conseller ha fet una crida perquè tothom que vulgui treballar en aquest sector s'apunti a aquesta borsa d'ocupació per reforçar el personal de les residències.

Sobre si la Generalitat hauria de demanar perdó a les famílies per la situació que s'ha creat a les residències, el conseller ha dit que estem davant d'una "pandèmia global" que s'emporta la vida de moltíssima gent i que afecta, especialment, persones grans amb patologies greus, i que el govern català està treballant per evitar aquesta situació.