A Girona hi ha hagut 49 morts per covid-19 de gent gran que vivia en residències

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha informat aquest dilluns a la nit que, segons la informació que fan arribar les residències, hi ha 1.736 persones que viuen en residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus. Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament de Salut. A més, 393 residents estan hospitalitzats. Des del 15 de març, han mort per coronavirus 909 persones residents, 207 més que les informades aquest diumenge. Cal tenir en compte que habitualment durant el cap de setmana responen menys residències, per això el creixement d'aquest dilluns no es pot atribuir únicament a les darreres 24 hores.

Fins aquest dilluns s'han confirmat també que són 252 les residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 355 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 residències de gent gran, per tant, el 56,5% dels centres tenen algun afectat. Pel que fa als professionals, 4.380 estan aïllats o tenen simptomatologia, d'un total de més de 75.000, un 5,8%.

A la ciutat de Barcelona hi ha hagut 241 residents morts, 146 hospitalitzats i 336 diagnosticats en 70 residències, a més de 1.850 professionals aïllats preventivament o amb símptomes. A l'àrea metropolitana han mort 162 residents, 90 estan hospitalitzats i 258 estan diagnosticats, i pertanyen a 35 residències, que tenen 594 professionals aïllats o amb símptomes. La xifra més alta de morts es dona a la resta de comarques de Barcelona, que inclou l'Anoia, amb 370 residents morts, 103 hospitalitzats i 885 diagnosticats de 108 residències diferents. Hi ha 1.388 professionals aïllats o amb símptomes.

A Girona hi ha hagut 49 morts, 37 hospitalitzats i 89 diagnosticats de 19 residències diferents, i 232 professionals afectats. A Lleida i el Pirineu hi ha hagut 47 morts, 13 hospitalitzats i 114 diagnosticats de deu residències diferents, amb 179 professionals afectats. Al Camp de Tarragona es comptabilitzen 39 residents morts, quatre hospitalitzats i 53 diagnosticats, de nou residències, amb 119 treballadors aïllats. Finalment, a les Terres de l'Ebre hi ha hagut un mort, no sis com s'havia dit per error, cap hospitalitzat i només un diagnosticat d'una sola residència, però 18 professionals infectats o aïllats preventivament.

A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades. La mitjana d'edat és de 84 anys, i el 90% té malalties prèvies. L'any 2019 van morir a les residències de gent gran de tot Catalunya 10.979 persones, i l'any 2018, 11.402 persones, el que suposa un mitjana mensual de més de 900 defuncions.