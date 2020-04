Desenvolupar una vacuna contra el coronavirus o possibles teràpies: Salut finança 19 projectes de recerca amb 4 MEUR

El Departament de Salut, mitjançant la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut (DGRIS), finançarà amb 4 milions d'euros (MEUR) un total de dinou projectes de recerca per prevenir i tractar el coronavirus. Els projectes inclouen teràpies contra la malaltia causada pel coronavirus, com nous tractaments, teràpies d'anticossos i plasma, assaigs clínics amb noves combinacions, medicaments ja comercialitzats o amb fàrmacs en investigació per a altres indicacions. També hi ha projectes sobre vacunes i tractaments preventius i estudis genètics o predictius, com identificar factors de virulència o sobre la resposta immune de la població. S'espera que els resultats d'alguns d'aquests projectes puguin arribar als pacients abans de finals d'any.

En el marc d'una convocatòria d'urgència amb la col·laboració de Biocat, els projectes han estat seleccionats d'entre els diferents centres de l'aliança IRISCAT (Instituts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya). El procés d'avaluació i selecció de les propostes ha estat liderat per experts del Departament de Salut i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), amb el suport extern d'una desena d'assessors internacionals, que han seleccionat els 19 projectes entre un total de 42 propostes. L'objectiu és que els projectes nodreixin l'assistència clínica de noves eines per combatre aquest coronavirus (SARS-CoV-2), que ha causat una pandèmia i una crisi sanitària global.

Pel que fa a la procedència dels projectes, estaran liderats per equips d'investigació de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL); el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR); el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO); l'Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa); l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Sant Pau (IIB Sant Pau); l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS); l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP); l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM); l'Institut Universitari per a la Recerca en Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAP Jordi Gol); l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

En una roda de premsa aquest dimarts a la tarda per presentar els projectes, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat l'"excel·lència científica" dels projectes per donar resposta a les necessitats derivades de la pandèmia en un "missatge d'esperança" davant la realitat d'aquests dies. "Els investigadors no han parat", ha recalcat. El director general de Recerca i Innovació en Salut, Robert Fabregat, confia en la translació de la recerca a la pràctica clínica a curt termini "per poder donar resposta a la urgència de la situació actual amb la màxima celeritat possible".

La DGRIS i Biocat donaran suport als 19 projectes finançats amb seguiment tècnic de la recerca i coordinació dels recursos disponibles a l'ecosistema, com ara mostres clíniques, models d'investigació o disponibilitat d'infraestructures. El finançament de la convocatòria, que prové de la Direcció General de Recerca i s'emmarca dins el pla sectorial del PERIS (Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut), serà transferit directament als centres per procediment d'urgència i es distribuirà d'acord amb el pressupost requerit per a cada projecte.

Els projectes han estat seleccionat en funció de l'originalitat, el valor científic, la claredat i l'adequació dels objectius, la robustesa del projecte i la credibilitat de la metodologia proposada; l'impacte que tindrà la seva execució i aplicabilitat; l'adequació del pressupost, calendari, equip i recursos als objectius plantejats; i la immediatesa, viabilitat i temps d'arribada al pacient, amb prioritat per als projectes de més ràpida implementació.

"Des de l'inici de la crisi sanitària provocada per la covid-19, els investigadors dels centres de recerca catalans treballen contrarellotge per identificar vacunes, teràpies i altres eines que ajudin a gestionar aquesta crisi", destaca Jordi Naval, director general de Biocat. Per a Naval, la "proactivitat i flexibilitat de l'ecosistema investigador català ha permès obtenir en un temps rècord, ja que el termini inicial de presentació de propostes va ser de tres dies, una gran resposta dels centres IRISCAT a la convocatòria, amb projectes d'excel·lència científica i liderats en molts casos per investigadors reconeguts internacionalment".

Noves teràpies

Els dinou projectes seleccionats comprenen diversos àmbits de recerca. Entre les noves teràpies que es volen investigar, el projecte de l'Institut de Recerca de la Sida – IrsiCaixa, l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) i l'Hospital Germans Trias i Pujol– liderat per l'investigador Julià Blanco planteja l'estratègia de bloquejar una proteïna viral clau en la infecció, la proteïna S, per impedir l'entrada del coronavirus a les cèl·lules humanes.

Un altre és el projecte liderat per l'investigador Rafael Máñez, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), amb la col·laboració de RemAb Therapeutics i IrsiCaixa, per identificar un potencial fàrmac basat en glicopolímers que faciliti l'actuació dels anticossos neutralitzants.

Teràpies basades en anticossos i plasma

El projecte liderat pels investigadors Josep F. Nomdedeu Guinot i Silvia Vidal Alcorisa, de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR Sant Pau), estudia els anticossos contra el coronavirus en la sang de professionals sanitaris per definir la resposta immunitària contra la covid-19.

El projecte liderat per la investigadora Giuliana Magri, de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), estudiarà els anticossos com a resposta a la infecció del coronavirus amb l'objectiu de generar-ne d'específics com a teràpia per als pacients de covid-19 i com a tractament preventiu per a la població de risc.

El projecte encapçalat per l'investigador Antoni Torres, de l'IDIBAPS, estudia els anticossos de pacients que s'han recuperat de covid-19 per a una nova teràpia basada en la producció i administració d'anticossos específics contra el virus.

Noves combinacions i usos de medicaments ja comercialitzats o en fase III

El projecte liderat per Xavier Solanich, de l'Hospital Universitari de Bellvitge, planteja un assaig clínic en fase II amb dos fàrmacs que reprimeixen el sistema immunitari, ja aprovats per altres indicacions, en 84 pacients de covid-19 amb pneumònia i inflamació greus.

L'investigador Pere-Joan Cardona, de l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) amb la col·laboració de l'Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol), proposa un assaig clínic per provar la vacuna RUTI de la tuberculosi per enfortir el sistema immune dels professionals sanitaris en risc d'infectar-se amb coronavirus.

Fàrmacs en investigació per a altres indicacions

El projecte del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), liderat per les investigadores Maria J. Buzon i Meritxell Genescà, avaluarà fàrmacs amb potencial per bloquejar les principals vies d'entrada del SARS-CoV-2 en un model d'explant pulmonar humà (teixit viu en cultiu).

L'investigador Manuel Portero, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), encapçala un projecte per identificar un potencial fàrmac dirigit contra una proteïna de la membrana de les cèl·lules que és clau per a l'entrada del virus.

El projecte liderat per l'investigador Joan Seoane, del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), planteja reposicionar un anticòs dissenyat inicialment per tractar el càncer per activar el sistema immunitari dels pacients amb covid-19.

El projecte liderat per la investigadora Jana Selent, de l'IMIM, proposa una anàlisi massiva de possibles fàrmacs que impedeixin l'entrada del SARS-CoV-2 a la cèl·lula amb models 3D computacionals i assajos cel·lulars.

Vacunes i prevenció

El projecte liderat per l'investigador Felipe Garcia, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), es proposa desenvolupar i testar en estudis preclínics una vacuna per al SARS-CoV2 basada en el seu material genètic.

L'investigador Jorge Carrillo, d'IrsiCaixa, vol desenvolupar una vacuna basada en la proteïna S de la membrana del virus, que és clau perquè entri a la cèl·lula.

Estudis genètics

L'investigador Josep Quer, del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), lidera un projecte per seqüenciar de forma completa el genoma del virus per obtenir informació de les seves característiques, evolució natural i punts febles.

El projecte liderat per l'investigador Jordi Carratalà, de IDIBELL, amb la col·laboració de l'IMIM, estudia el genoma de pacients de covid-19 que permeti determinar el perfil genètic dels pacients que desenvolupen Síndrome de Dificultat Respiratòria Aguda (SDRA).

Biomarcadors i estudis preventius

Sobre els factors de virulència i biomarcadors de pronòstic, el projecte liderat per l'investigador Francesc Vidal Marsal, de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), planteja un estudi massiu de característiques sanguínies de persones amb covid-19 per trobar biomarcadors de pronòstic de la malaltia.

El projecte liderat per l'investigador Ivan Castellví, de l'IR Sant Pau, vol identificar un possible marcador que permeti determinar els pacients de covid-19 que patiran empitjorament de la insuficiència respiratòria.

Sobre la resposta immunitària en la població i predicció de complicacions, el projecte liderat pels investigadors Pere Torán i Concepció Violan, de l'IDIAP Jordi Gol, amb la col·laboració de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol, estudiarà la resposta immunitària en professionals sanitaris contagiats per entendre la infecció en una àrea determinada, identificar persones amb una bona resposta immunològica i estudiar la immunitat adquirida.

El projecte liderat per l'investigador Bonaventura Bolíbar de l'nstitut Universitari de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol, amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut (ICS), vol desenvolupar models predictius de complicacions en pacients amb covid-19.