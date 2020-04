Aragonès ofereix que els pressupostos siguin un pla de xoc contra el COVID-19

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va oferir ahir a tots els grups parlamentaris, inclosos els de l'oposició, convertir els pressupostos de la Generalitat per al 2020, pendents encara d'aprovació, en un «pla de xoc econòmic i social» per fer front a la crisi provocada pel coronavirus. En una compareixença telemàtica davant la Comissió d'Economia del Parlament, Aragonès va instar Ciutadans a retirar la seva petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries per no «alentir» més l'aprovació dels comptes, però aquest grup va insistir a reclamar uns «nous comptes» pel 2020 que eliminin «despeses supèrflues».

Així doncs, els pressupostos presentats pel Govern per al 2020 hauran d'esperar al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries abans de poder-se aprovar al Parlament, un tràmit que pot arribar abans d'acabar aquest mes.

Encara que Aragonès va deixar clar també a la seva compareixença que mantindrà reformes fiscals com la pujada d'IRPF a les rendes altes, la qual cosa va ser mal rebuda per formacions com Ciutadans o el PPC, sí que va aconseguir dels grups parlamentaris certa predisposició a dialogar sobre la reorientació de partides pressupostàries per afrontar aquesta emergència sanitària.

Aragonès es va mostrar «disposat a arribar a un acord» amb l'oposició sobre les «línies mestres per convertir aquests pressupostos -que preveuen 3.000 milions més de despesa que els vigents, els del 2017- en un pla de xoc en els àmbits econòmic i social». «És el moment de remar junts», ja que els comptes han de ser «la primera pedra de la reconstrucció» econòmica, va sentenciar.



El COVID costarà 1.800 milions

D'altra banda, el conseller va demanar al Govern central la suspensió «formal» dels objectius de dèficit, de deute i la regla de despesa per a aquest any per poder fer front a la crisi del coronavirus, i ha assumit que aquest any Catalunya tindrà un dèficit «extraordinàriament alt», tot i que no ha ofert estimacions. Aragonès va insistir que aquesta crisi tindrà un cost estimat per a la sanitat catalana d'uns 1.800 milions d'euros, que es finançaran, d'entrada, recorrent al marge extra de dèficit autoritzat inicialment per l'Estat per al 2020 -un 0,2%-, però va subratllar que caldrà fer una «reorientació» de partides pressupostàries i aprofitar els recursos que habiliti l'Estat.

Tot i admetre que hi ha col·laboració amb el Govern espanyol per afrontar aquesta crisi sanitària, va retreure a l'executiu de Pedro Sánchez que durant aquesta emergència Catalunya hagi aportat més recursos en termes pressupostaris dels que ha rebut, i va xifrar aquest saldo negatiu en uns 120 milions d'euros.

Durant la seva compareixença, Aragonès va donar per fet que el Govern augmentarà la línia de crèdits de l'ICF fins a 1.000 milions anunciada al març per fer front a l'impacte econòmic del coronavirus, i que també hi haurà més ajudes a autònoms, si bé no va oferir més detalls. Sí que va precisar que l'Institut Català de Finances (ICF) ja ha rebut peticions de crèdits per valor de 349 milions d'euros de 1.168 empreses que s'han vist afectades per aquesta crisi, i unes altres 110 sol·licituds de modificacions de préstecs vigents.

A més de recordar que la Generalitat ha ajornat el cobrament de tots els seus tributs propis i cedits mentre duri l'estat d'alarma, va avançar que avui el Govern ampliarà els terminis per liquidar l'Impost de Successions, de manera que, un cop superat l'estat d'alarma, es donaran «dos mesos» extres per abonar aquest impost.

Diversos grups de l'oposició, entre els quals el PSC i Ciutadans, van urgir a posar en marxa més mesures de xoc per aplacar la crisi econòmica i social derivada del coronavirus, mentre que d'altres, com el PPC, també li van reclamar que reconsideri les pujades d'impostos que preveu en el seu projecte de pressupostos per al 2020 i que estableixi una «treva fiscal» que asseguri la liquiditat de les famílies catalanes.

Catalunya en Comú Podem, el seu soci als pressupostos del 2020, li va garantir l'aprovació definitiva, però va reclamar a la Generalitat començar a preveure un pla de reconstrucció econòmica, mentre que la CUP es va oferir a negociar modificacions pressupostàries si aquestes aposten «pels serveis públics, per l'educació i la sanitat».

Davant les demandes d'informació de l'oposició, Aragonès va detallar que des del 19 de març fins al passat divendres 3 d'abril la Generalitat s'ha gastat un total de 198,4 milions d'euros per comprar material sanitari per fer front a la pandèmia del coronavirus.