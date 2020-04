Afers Social repartirà 1.000 tauletes a les residències perquè els usuaris es puguin comunicar amb els familiars

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha anunciat aquest dimarts que el Govern disposarà aquesta setmana de 1.000 tauletes tàctils que repartiran a les residències de gent gran per tal que els seus usuaris puguin comunicar-se amb els seus familiars. El Homrani ha també explicat que s'està treballant per millorar "l'acompanyament en moments tant durs", en què no es poden fer "els processos de dol per les morts" que hi ha per part de residents. A més, el conseller ha explicat que ja ha arribat una comanda de 5 MEUR d'euros d'equips de protecció individual per als professionals dels centres, fet que suposa el repartiment de més de 4.300.000 elements de protecció com mascaretes, bates, guants o ulleres.

El conseller ha dit que el material va arribant "parcialment" i que, des del 29 de març fins aquest dimarts, ja s'han repartit a les residències 768.000 elements de protecció als professionals.