Es registren 54 positius a les presons entre interns i treballadors i hi ha 31 casos més en estudi

El Departament de Justícia ha informat que hi ha 20 interns que han donat positiu per coronavirus, així com 34 funcionaris. Entre els presos, hi ha 15 ingressats a l'Hospital Penitenciari de Terrassa i dos més en hospitals de la xarxa pública de salut. Tres dels 20 casos ja han estat donats d'alta. 31 més estan en estudi. Per precaució, estan confinats els mòduls 4 i 5 i la infermeria de Brians 1, els mòduls 4 i el semiobert de Quatre Camins i la unitat de salut mental de Brians 2. Justícia ha comprat 230 telèfons mòbils per fer videoconferències des de tots els equipaments penitenciaris i de justícia juvenil, ja que estan restringides les visites presencials. També s'han doblat el nombre de trucades autoritzades.

Les presons estan portant a terme aquests dies diverses activitats solidàries per agrair la tasca dels professionals sanitaris en la lluita contra el coronavirus i per donar suport als malalts, com ara cartes, cançons i vídeos.