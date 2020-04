Catalunya comença a rebre els 180.000 tests de diagnòstic ràpid, segons el govern espanyol

Catalunya ha començat a rebre els 180.000 tests de diagnòstic ràpid d'anticossos enviats pel govern espanyol, segons ha informat a través de Twitter el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Catalunya és la segona comunitat que més en rep, precedida només per Madrid, que tindrà 206.400 tests.

Segons el ministre de Sanitat, Salvador, Illa els tests s'hauran d'aplicar d'acord amb el protocol establert, que indica que s'han d'utilitzar "com a complement dels tests PCR". L'estratègia del ministeri de Sanitat és que principalment serveixin per a fer un cribratge ràpid en llocs amb una alta prevalença de covid-19, com és el cas d'hospitals i residències.