Catalunya arriba a les 2.760 morts per coronavirus amb 123 persones que han perdut la vida en les últimes hores

Catalunya arriba a les 2.760 morts per coronavirus en centres sanitaris, amb 123 persones que han perdut la vida en les últimes hores, segons ha informat el Departament de Salut. La xifra és inferior a la dels darrers quatre dies, quan es van comptabilitzar 242, 244, 173 i 129 defuncions. Hi ha 792 nous positius, sumant ja un total de 26.824 casos. Des de l'inici de la pandèmia fins ara hi ha hagut un total de 2.276 persones que han estat ingressades de gravetat –fins el dissabte eren 27 menys-. Del total de contagiats, 4.144 són professionals sanitaris. El total d'altes fins aquest dissabte és de 10.088, que són 560 més des de dissabte.