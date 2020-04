Torra considera «una temeritat» aixecar el confinament total sense tests massius

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat que es mantingui el confinament total de la població, excepte els serveis essencials, a la reunió que aquest diumenge ha mantingut amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la resta de líders autonòmics. Segons fonts del Govern, Torra hi ha traslladat que aixecar el confinament sense fer tests massius a la ciutadania i amb l'actual sobrecàrrega dels hospitals "és una temeritat". La Generalitat vol un desconfinament "coordinat, ben planificat, concertat amb Catalunya i eficaç", i ha advertit que la sanitat catalana travessa una "situació crítica" amb les UCI "al límit" i els hospitals amb "sobrecàrrega màxima".

Torra ha lamentat que els centres catalans no disposen de prou material sanitari com equips de protecció individual (EPI) i que en cal molt més per a les residències. Per això, i vist el "fracàs" del sistema de subministrament centralitzat, ha demanat el "retorn" de les competències a la Generalitat.

La Generalitat dóna suport a la pròrroga de l'estat d'alarma, però el president ha insistit que cal allargar també el confinament total, excepte serveis essencials. També ha proposat la creació d'una renda bàsica universal, que se suspengui el cobrament de les quotes i impostos a les empreses i autònoms, i que cada comunitat autònoma pugui crear la seva pròpia aplicació i compartir dades.