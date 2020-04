Bargalló: "Esperem no donar per finalitzat el curs actual i poder reobrir les aules"

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, espera "no donar per finalitzat el curs actual i poder reobrir les aules encara que sigui poc temps". En una entrevista aquest diumenge al 'Via lliure' de RAC1, Bargalló ha dit que durant el confinament "ens hem de treure del cap que podem replicar l'aula" i que cal "oblidar el concepte de temari". Segons ell conseller, "seria un error fer el tercer trimestre amb criteris d'avaluació" als alumnes de primària i secundària però explica que Ensenyament busca com donar els títols als de segon d'FP i segon de Batxillerat. A més, s'ha mostrat preocupat pels alumnes que no tenen accés a Internet, que calcula que són entre un 10% i un 15%.

Josep Bargalló ha explicat que el departament d'Ensenyament no té "data de reobertura" de les aules perquè les decisions es prenen "al moment". El conseller ha explicat que el 15 d'abril tenen una conferència amb tots els consellers de les comunitats autònomes i que un dels temes serà "les directrius a seguir d'ara endavant".

En tot cas, ha explicat que no volen "replicar el curs" telemàticament, ja que els alumnes no poden estar connectats 5 hores al dia. "Hem d'oblidar el concepte temari i hem de mirar el concepte treball", ha considerat. De fet, ha explicat que el que li preocupa "són els alumnes que no tenen accés a internet". "Aviat tindrem una radiografia força exacta de quins són els estudiants que no han pogut connectar aquests dies, i creiem que serà d'un 10% o 15% del sistema", ha detallat.

Bargalló ha dit que Ensenyament està fent inventari de tot el material mòbil que hi ha a les escoles, que pot ser d'unes 100.000 tauletes o chromebooks. Amb tot ha reconegut que "el problema és com fer-los arribar en confinament". A més ha assegurat que el tercer trimestre no es farà amb "criteris d'avaluació" perquè seria un "error".

Un cas a part són els alumnes segon d'FP i segon de Batxillerat. Els primers han de tenir el títol per poder treballar i els segons han de tenir una nota per poder accedir a la universitat. Per aquesta raó aquests alumnes sí que hauran de tenir nota a la tercera avaluació.

El conseller d'Ensenyament ha descartat allargar el curs a l'agost perquè aleshores caldria reprendre les classes a l'octubre o al novembre. "El curs que ve l'hem de començar amb normalitat el setembre", ha conclòs.